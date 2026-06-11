BetBoom Премиум запустил коллаборацию с ювелирным брендом Mozi Jewelry. Совместная коллекция выпущена к старту чемпионата мира по футболу 2026 специально для VIP-клиентов.

Федор Смолов BetBoom

Лицом коллекции с лимитированным тиражом в 60 экземпляров стал амбассадор BetBoom Фёдор Смолов — один из самых узнаваемых российских футболистов.

BetBoom Премиум — это про особый разговор с нашими самыми преданными клиентами, персонализированный подход и контакт. Это не первый наш проект с Mozi Jewelry — в прошлом году делали киберспортивную коллекцию, которая очень тепло была принята аудиторией. Теперь мы вместе встречаем главное футбольное событие четырёхлетия — и делаем это со вкусом. Глеб Данилов замдиректора по диджитал-маркетингу BetBoom

Коллекция вдохновлена футбольной эстетикой, легендарными ювелирными домами и культовыми брендами уличной роскоши. В неё вошли два украшения: дизайнерский свисток на цепи и браслет с подвесками в форме бутс. Украшения созданы для тех, кто воспринимает футбол не только как спорт, но и как стиль жизни.

Яркие украшения — эксклюзив BetBoom Премиум. Получить их могут только премиальные клиенты BetBoom со статусом Gold или Platinum. Присоединиться к программе лояльности можно на сайте или в приложении BetBoom.