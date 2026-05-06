Вечером в среду, 6 мая, пройдет ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов между «Баварией» и «Пари Сен-Жермен» на «Альянц Арене».

Первая игра закончилась со счетом 5:4 и уже попала в золотую коллекцию противостояний Лиги чемпионов. Смогут ли команды выступить на том же уровне в ответке?

Участники шоу «Острые шипы» Павел Мамаев и Федор Смолов дали свои прогнозы на игру.

Заберет ли «Бавария» путевку в финал на «Альянц Арене»?

Мамаев: «Сложно предугадать выход в финал любой из команд. И "Бавария", и ПСЖ не только пропагандируют, но и с успехом реализуют открытый стиль игры, поэтому как матч, так и противостояние может завершиться буквально с любым счетом».

Смолов: «Очевидно, что разница в один мяч в противостоянии этих двух команд практически ничего не значит. По сути, сегодня будет отдельный взятый матч. Но я почему-то верю в ПСЖ. И, даже несмотря на травму Хакими, парижане пройдут в финал».

Оба тренера в интервью сказали, что во втором матче будут играть точно так же. Стоит ждать сиквела голевой перестрелки?

Мамаев: «Безусловно. Но также важно сказать про фактор вратарей. И Нойер, и Сафонов по большому счету сыграли хорошо, почти все забитые мячи были без шансов на сейв. Поэтому оба кипера вполне могут отстоять и лучше. Но мне, как болельщику, очень хочется увидеть повторение первого матча. Чтобы было интересно, захватывающе, с нон-стоп голами в обе стороны».

Смолов: «Однозначно. "Бавария" и ПСЖ — это команды, которые отталкиваются от своей игры и от себя, играя первым номером. Было бы странно, если они в конце сезона, после успехов по ходу него, отказались бы от своей игры. И начали что-то выдумывать, парковать автобус. Ни болельщики каждой из команд, ни нейтральные зрители этого бы не поняли».

У обеих команд атакующие линии сейчас одни из сильнейших в Европе. Но какая по-твоему все же мощнее?

Мамаев: «По статистике, атака "Баварии" в этом сезоне выглядит мощнее. Но нельзя не учитывать факт, что как минимум один игрок из линии ПСЖ до весны стабильно был на травме. В обеих командах атакующие футболисты мирового уровня, претенденты на Золотой мяч. Я бы дал здесь 50/50, не могу даже немного выделить чью-то линию относительно соперника».

Смолов: «Сложно сказать. Считаю, что по общим заслугам, исходя из успехов прошлого сезона, мощнее все же атака ПСЖ. Но в этом сезоне трио "Баварии" выглядит точно не слабее. Кейн, Олисе и Диаз уже забили 100 голов за сезон, они в невероятной форме»

Какая, на твой взгляд, наиболее интересная ставка на матч?

Смолов: «Я бы точно брал "обе забьют", исходя из того, что сказали тренеры перед матчем. А также верю в проход ПСЖ».

Матч начнется в 22:00 по московскому времени. По котировкам «Бавария» уверенный фаворит — победа мюнхенцев идет за 1.63. Пользователи BetBoom также верят в команду Компани с небольшим перевесом. 54% от всех ставок на исход пришлось на победу «Баварии» и 43% — на выигрыш ПСЖ. При этом проход команд в финал оценивается поровну — за 1.94 каждый.

