В понедельник в прямом эфире шоу Smol FM Фёдор Смолов оставил смелый прогноз на ответный матч четвертьфинала ЛЧ между «Атлетико» и «Барселоной».

Смолов поставил 1 000 000 рублей на проход каталонцев в 1/2 финала турнира с коэффициентом 3.45. Отметим, что ранее Фёдор неоднократно выражал симпатию к «Барселоне» и называл ее в числе фаворитов ЛЧ что в прошлом, что в этом сезоне.

Высокий кэф на проход каталонцев был обусловлен исходом первого матча — команда Флика проиграла домашнюю встречу со счетом 0:2. Интересно, что изначально Фёдор промахнулся и взял победу «Атлетико» в основное время, но зрители в чате трансляции указали Смолову на ошибку, после чего он выкупил ошибочную ставку и взял верный вариант.

Тем не менее, ни изначальная, ни финальная ставка так и не зашли — «Атлетико» проиграл в основное время, но выбил «Барселону» из турнира по итогам двух встреч. Каталонцы забили два быстрых гола, но затем мадридцы ответили своим забитым мячом и удержал нужную разницу до конца основного времени.