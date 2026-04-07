Вечером в среду, 8 апреля, пройдет первый матч четвертьфинала Лиги чемпионов между «Барселоной» и «Атлетико».

Команды встречаются между собой уже в третьем по счету турнире. В двух матчах Ла Лиги верх одержали каталонцы, а в Кубке Короля дальше прошли мадридцы

Амбассадоры BetBoom Фёдор Смолов и Андрей Панков дали свои прогнозы на то, кто будет сильнее в решающем противостоянии.

У кого больше шансов одержать победу в матче?

Смолов: «Думаю, что для многих "Барселона" является фаворитом не только даже этого противостояния, но и в целом Лиги чемпионов. Я и сам симпатизирую этой команде. У "Атлетико" в этом сезоне в принципе много проблем в обороне. Они очень большое количество голов пропускают в не свойственной для себя манере»

Панков: «Конечно, "Барса" фаворит. Она сильнее, мастеровитее и в этом сезоне точно лучше играет в футбол. Да, в двух матчах Диего Симеоне может подрубить черную магию, но "Барса" фаворит».

Как повлияет на «Барсу» отсутствие Рафиньи? В прошлый раз без бразильца мадридцы разгромили каталонцев 4:0

Смолов: «У "Барсы" хорошие шансы даже несмотря на отсутствие Рафиньи. Уже вернулся и набирает форму Левандовский, плюс доступен Ямаль»

Панков: «Значительно, но не критично. Мы видели матч в чемпионате. "Барса" там всё-таки справилась. Для "Барсы" главное, что здоров Педри».

Кто (или что) может стать Х-фактором в противостоянии?

Смолов: «Ямаль. Это невероятный талант, который может решить исход противостояния за счет индивидуальных действий».

Панков: «Как раз думаю, что Педри станет этим Х-фактором. С ним и без него "Барса" это две разные команды. Педри элитно руководит темпом и ритмом, исполняет тренера на поле. Он может всё решить».

Какая наиболее интересная ставка на матч?

Смолов: «Я бы рассмотрел либо обмен голами (коэффициент 1.50 в BetBoom), либо индивидуальный тотал голов "Барсы" больше 1.5 (коэффициент 1.40 в BetBoom)»

Панков: «Фора -1 на Барсу с кф 1.81. В хороший день, играя дома, "Барса" способна разнести "Атлетико". Тем более, они постараются забить побольше перед выездом на "Метрополитано"».

Матч начнется в 22:00 по московскому времени. Пользователи BetBoom практически единогласно отдают предпочтение «Барселоне» — 93% ставок пришлось на их победу. Взять данный вариант можно с коэффициентом 1.55.