Вечером во вторник, 7 апреля, пройдет первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов между «Реалом» и «Баварией».

Ковальчук и Погребняк дали прогнозы на матч ЛЧ BetBoom

Несмотря на то, что мюнхенцы идут фаворитами в паре, последние четыре встречи в плей-офф подряд дальше проходили именно мадридцы.

Амбассадоры Никита Ковальчук и Павел Погребняк поделились мыслями по поводу матча.

У кого больше шансов одержать победу в матче?

Ковальчук:« "Бавария" выглядит фаворитом, но проблема в том, что и "Сити" выглядел фаворитом. А результат мы знаем. На бумаге у "Реала" шансов против "Баварии" нет никаких абсолютно. Даже вратарская проблема мюнхенцев не должна создать сложностей. Но "Реал" и Лига чемпионов — это некий симбиоз, где любые виды подобных прогнозов не имеют никакого смысла».

Погребняк: «Сложно сказать. Очень грустно, что фавориты Лиги Чемпионов встречаются уже в 1/4. Можно сказать, что это потенциальный финал. "Реал" в представлении не нуждается. "Бавария" громит всех, забивает больше всех, сто голов только в Бундеслиге! Это действительно достойное украшение лигочемпионского тура».

Насколько сильно результат противостояния повлияет на гонку за Золотой мяч?

Ковальчук: «Очень сильно. Встречаются два самых попсовых фаворита на данный момент: Харри Кейн и Килиан Мбаппе. И, безусловно, это личное противостояние во многом может сыграть ключевую роль».

Погребняк: «Очевидно, что Золотой мяч часто отдают победителю Лиги чемпионов. Поэтому, конечно, сильно повлияет. Можно сказать, если вылетит "Реал", то Мбаппе останется без ЗМ. То же самое и касается Кейна».

В четырех последних встречах команд в плей-офф ЛЧ дальше неизменно проходил «Реал». Могут ли на фоне этого у мюнхенцев «затрястись колени», как это было у «Сити»?

Ковальчук: «Вряд ли. Но, как сказал Тьерри Анри, есть что-то мистическое в майке "Реала". И когда футболисты команды слышат гимн Лиги чемпионов, с ними что-то происходит. Как это объяснить? Объяснить это невозможно».

Погребняк: «Будем объективны, "Реал" сейчас не в оптимальной форме. Во-первых, проиграли "Мальорке" в последнем туре. Во-вторых, до сих пор под вопросом находится главный тренер Арбелоа. В-третьих, Беллингем и Мбаппе только набирают форму, слишком много "но". Но это все равно "Реал". Тем более мадридцы на "Бернабеу" показывают класс в любом состоянии. Но и "Баварию" не зря называют немецкой машиной, у них коленки, естественно, трястись не будут».

Кто (или что) может стать Х-фактором в противостоянии?

Ковальчук: «В такой встрече он как раз непредсказуем. Учитывая сказанное выше, им должна стать какая-то неожиданность. Как в противостоянии с "Сити" им стала лучшая игра Вальверде в карьере, или же удаление Бернарду, или непредсказуемая провальная игра Родри. Думаю будет что-то подобное. Что-то, что мы прямо сейчас никак предсказать не можем».

Погребняк: «Это противостояние Винисиуса против Олисе. Два креативщика, которые хотят все клубы Европы. Х-фактором станет их дуэль. Кто будет лучше, кто больше создаст, кто больше подаст, кто кого обыграет».

Какая, на твой взгляд, наиболее интересная ставка на матч?

Ковальчук: «Мне видится, что обе забьют в обеих встречах. Вот это вполне и драматичный, и при этом вполне реальный прогноз»

Погребняк: «Без вариантов тотал больше трех голов. Невозможно предсказать другой исход, имея в составах Кейна, Мбаппе, Винисиуса, Олисе и других атакующих игроков мирового класса».

Прогнозы и ставки на «Реал» — «Бавария»

Матч начнется в 22:00 по московскому времени. Пользователи также не смогли определить явного фаворита. 50% от всех ставок на исход пришлось на победу мадридцев и 45% — на выигрыш «Баварии».