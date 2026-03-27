Букмекерская компания Fonbet в рамках программы лояльности провела очередную акцию для клиентов со статусом Bronze и выше: участники могли выбрать фрибеты или билеты на топовые футбольные и хоккейные матчи, которые проходили с 18 по 22 марта.

FONBET радует VIP-клиентов

Всего было доступно 2 000 билетов в четырех регионах: Москве, Санкт-Петербурге, Самаре и Краснодаре. В акцию вошли матчи FONBET Кубка России («Спартак» — «Динамо» М, «Зенит» — «Динамо» Мх, «Краснодар» — ЦСКА, «Крылья Советов» — «Локомотив»); игры РПЛ (ЦСКА — «Динамо» Мх, «Краснодар» — «ПАРИ НН», «Крылья Советов» — «Рубин») и регулярного чемпионата FONBET КХЛ («Спартаком» — ЦСКА). Примечательно, что билеты на хоккейное дерби разобрали быстрее всего — чуть больше, чем за минуту!

«Краснодар» Фонбет

Важно отметить, что регулярной частью программы лояльности компании помимо билетов на матчи является посещение ключевых спортивных событий мира с полным сопровождением. Только за последний год VIP-клиенты FONBET побывали на финале Лиги чемпионов в Германии, Суперкубке УЕФА в Италии, матчах квалификации ЧМ-2026 в Армении и Грузии, Эль Класико в Испании, зимних сборах ПФК ЦСКА в Абу-Даби, матчах WTA 1000 и презентации коллекции пончиков Арины Соболенко в Дубае.

Кроме того, участники в зависимости от статуса имеют доступ к эксклюзивным привилегиям. Среди них: VIP-поддержка 24/7, компенсация посещения ресторана и консьерж-сервис, включая помощь в бронировании столиков в ресторанах, покупке билетов на эксклюзивные мероприятия, организацию шопинга и путешествий.