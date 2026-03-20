Амбассадор БК «Мелбет» Анатолий Катрич, решил помочь восьмилетнему Диме, у которого диагностирована редкая болезнь Пертеса.

История мальчика тронула Анатолия, ведь он сам в детстве столкнулся с этим же недугом и сумел победить его без хирургического вмешательства.

Болезнь Пертеса — тяжелое ортопедическое заболевание, поражающее детей в возрасте от 6 до 8 лет. Из-за нарушения кровоснабжения и нехватки кальция головка тазобедренного сустава начинает разрушаться.

Стандартный протокол лечения часто подразумевает установку эндопротеза (искусственного сустава), что фактически ставит крест на спортивной карьере и накладывает серьезные ограничения на подвижность человека на всю жизнь.

Дима столкнулся с болезнью в 8 лет. До этого момента он подавал большие надежды в футбольной школе «Стрела», считаясь одним из лучших юных игроков в своей команде. Мечта стать профессиональным футболистом, как его кумиры, оказалась под угрозой. Уже почти год мальчик проходит лечение, но стандартная терапия пока не приносит желаемого результата.