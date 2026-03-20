Амбассадор БК «Мелбет» Анатолий Катрич, решил помочь восьмилетнему Диме, у которого диагностирована редкая болезнь Пертеса.
История мальчика тронула Анатолия, ведь он сам в детстве столкнулся с этим же недугом и сумел победить его без хирургического вмешательства.
Болезнь Пертеса — тяжелое ортопедическое заболевание, поражающее детей в возрасте от 6 до 8 лет. Из-за нарушения кровоснабжения и нехватки кальция головка тазобедренного сустава начинает разрушаться.
Стандартный протокол лечения часто подразумевает установку эндопротеза (искусственного сустава), что фактически ставит крест на спортивной карьере и накладывает серьезные ограничения на подвижность человека на всю жизнь.
Дима столкнулся с болезнью в 8 лет. До этого момента он подавал большие надежды в футбольной школе «Стрела», считаясь одним из лучших юных игроков в своей команде. Мечта стать профессиональным футболистом, как его кумиры, оказалась под угрозой. Уже почти год мальчик проходит лечение, но стандартная терапия пока не приносит желаемого результата.
Для меня история Димы довольно личная. В детстве я сам столкнулся с этой болезнью, поэтому мне, как никому другому, понятно, через что он проходит сейчас. Рад, что у меня есть возможность рассказать о Диме как можно большему числу людей и реально помочь мальчику. Вместе с моим партнером БК «Мелбет», мы сделаем всё возможное, чтобы чтобы Дима избежал операций и смог сохранить футбол в своей жизни.Анатолий КатричАмбассадор «Мелбет»