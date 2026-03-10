В Уфе пройдет Доброматч с участием «Салавата Юлаева» и магнитогорского «Металлурга», организованный совместными усилиями башкирского клуба и программы ДоброFON.

«Давай вместе на Доброматч» FONBET

Концепция «Давай вместе на Доброматч» — это бонус добра к выбранному матчу. До начала игры каждый болельщик сможет поучаствовать в благотворительных активностях от ДоброFON в фойе «Уфа-Арены»: можно будет найти фотобудку, сыграть в доброигры и получить мерч за пожертвование в благотворительный фонд «Потерь нет». Организация помогает детям с онкологическими, гематологическими и иными тяжелыми заболеваниями.

Послом добра станет амбассадор Fonbet и автор канала «Роман с Хоккеем» — Роман Габдрафиков. В социальных сетях ДоброFON состоится онлайн аукцион свитера «Салавата Юлаева» с автографами игроков команды.

В минувшие выходные в Ростове-на-Дону состоялся старт проекта в рамках РПЛ. По итогам первого Доброматча между «Ростовом» и «Балтикой» совместными усилиями удалось собрать 621 500 рублей на благотворительность. Все средства в честь праздника 8 марта были отправлены в фонд «Женщины за жизнь».

Начало второго Доброматча в Уфе — 11 марта в 17:00 по московскому времени. Следить за новостями проекта можно в социальных сетях ДоброFON.