Самое масштабное спортивное событие в мире, самая дорогая реклама в эфире – всё это Cупербоул-2026, в рамках которого «Нью-Ингленд Пэтриотс» встретятся с «Сиэтл Сихокс».

BetBoom дарит фрибеты к Супербоулу BetBoom

Классика, будто в отличном голливудском фильме – лучшая защита сезона против лучшего нападения.

Дрейк Мэй может стать самым молодым квотербеком, который станет обладателем Супербоула в 23 года, при этом «Пэтриотс» возьмут седьмой трофей в истории.

Наблюдать за соперничеством лучше вместе с новой акцией от BetBoom к Супербоулу-2026.

Для участия необходимо перейти в сторис приложения, правильно ответить на три вопроса о матче и сделать ставку (ординар) от 1000 рублей на любое событие Супербоула с коэффициентом от 1.5.

Акция проходит с 6 февраля до начала матча (9 февраля 2:30 по Мск). 9 февраля BetBoom подведет итоги и разделит весь призовой фонд (250 000 фрибетов) среди всех участников, выполнивших условия.