В течение 18-ого сезона FONBET Чемпионата КХЛ при поддержке титульного партнера лиги проходит акция «Первая мечта».

Пятый внедорожник Niva Legend разыграли на матче ЦСКА — СКА FONBET

В рамках проекта каждый болельщик на матчах КХЛ может выиграть автомобиль Niva Legend. Ежемесячно розыгрыши проходили в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Екатеринбурге.

Фирменная зона «Первого букмекера» Фонбет

Пятый внедорожник был разыгран 1 февраля в Москве на матче ЦСКА — СКА. Участники были выбраны в приложении Fonbet и на фирменной зоне «Первого букмекера» в фойе ЦСКА Арены на предыдущем домашнем матче «армейцев» с «Северсталью».

Конкурс бросков Фонбет

Как итог: шесть счастливчиков получили возможность побороться за свою мечту. В первом перерыве болельщики бросили по одной шайбе к центру льда, где хранились ключи от машины. Самым точным оказался Станислав — он и забрал главный приз!

Станислав с призом Фонбет

Живу в Подольске, раньше занимался хоккеем, сейчас перестал. Периодически ходим на матчи и болеем за ЦСКА. Об акции узнал от промоперсонала FONBET на ЦСКА Арене. Разумеется, очень рад и счастлив выиграть машину! Станислав Победитель акции

Подробное расписание и условия участия в акции — на сайте.