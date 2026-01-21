Букмекерская компания BetBoom обновила специальную акцию «Золотой резерв» в рамках BetBoom Premium.

Теперь участники акции смогут получить 500 000 гарантированных фрибетов за фиксированный депозит в 500 000 рублей.

Для участия в акции пользователь должен зарегистрироваться в приложении BetBoom и нажать кнопку «Принять участие» на странице акции.

В течение 7 дней клиент должен сделать единоразовый депозит в 500 000 рублей и ставки на 2 000 000 — после выполнения условий он получит 500 000 фрибетов.

В зачёт идут ставки на спорт и киберспорт. Одиночные — с коэффициентом не ниже 1.5, экспрессы — если хотя бы одно событие рассчитано с коэффициентом 1.5.

В программе лояльности BetBoom клиенты компании могут получить до 20% кэшбека на ставки, индивидуальные акции и предложения, подарки, закрытые мероприятия и многое другое.