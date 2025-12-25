Букмекерская компания BetBoom подвела итоги завершившегося сезона АТР.

BetBoom представил итоги сезона АТР BetBoom

Крупнейший выигрыш клиент оформил благодаря экспрессу из восьми событий на турниры категории АТР 500. Также туда вошли матчи «пятисотников» WTA

Победа Бенчич против Грачевой за 1.26 (Токио)

Победа Кенин против Сонобе за 1.33 (Токио)

Победа Оже-Альяссима против Чилича за 1.32 (Базель)

Победа Синнера против Коболли за 1.03 (Вена)

Победа Рууда против Вавринки за 1.20 (Базель)

Победа Александровой против Кристиан за 1.32 (Токио)

Победа Рыбакиной против Фернандес за 1.28 (Токио)

Победа Музетти против Этчеверри за 1.28 (Вена)

Итоговый коэффициент экспресса составил 5.91. Удачный купон принес клиенту BetBoom 14 003 616 рублей выигрыша.

Самый высокий выигрышный коэффициент беттор поймал благодаря экспрессу из четырех событий ITF и ATP Challenger:

Победа Бертеа против Койке за 5.92 (Анталья)

Победа Сервантес-Уэгуна/Вельдхера против Киркова/Стевенса за 5.38 (Оэйраш-2)

Победа Джонова против Фанзелоу за 14.66 (Кадольцбург)

Победа Бхатии/Чаудхари против Портильо Рамирес/Яшиной за 3.34 (Нью-Дели)

Несмотря на высокие коэффициенты событий, беттор прочитал матчи практически идеально — в трех из четырех игр андердоги брали первый сет, в двух из них они закрыли противостояние со счетом 2:0.

Шансы сорваться экспресс имел в рамках встречи Рии Бхатии и Вайдехи Чаудхари против Марии Хосе Портильо Рамирес и Екатерины Яшиной. Бхатия и Чаудхари отдали первый сет, но затем забрали второй и одержали уверенную победу в супертай-брейке со счетом 10:5.

Итоговый коэффициент экспресса составил 1 559.49 и принес клиенту BetBoom выигрыш в размере 77 794 рублей со ставки всего в 50 рублей.

Наиболее популярным матчем среди клиентов ожидаемо стала встреча Янника Синнера и Карлоса Алькараса в финале Ролан Гарроса. Фанаты тенниса назвали это противостояние одним из главных в истории тенниса. Сама игра была полна различных хайлатов:

Матч шел 5.5 часов и стал самым продолжительным финалом в истории Ролан Гарроса, а также вторым среди турниров ТБШ

Алькарас выиграл матч, проигрывая 2:0 по сетам, а также отыграл тройной матчбол в четвертом четвертой партии, в итоге забрав ее

Алькарас прервал серию Синнера из 31 подряд выигранного сета в рамках турниров ТБШ, а также нанес ему первое поражение в финале ТБШ в карьере

Также BetBoom сравнил результаты главных соревнований за прошедший сезон. Из пяти топ-турниров в трех выиграл изначальный фаворит.

В этом году противостояние Синнера и Алькараса окончательно приобрело статус классического. Теннисисты поочередно выигрывали главные турниры года, где также поочередно были фаворитами, при этом встретившись в четырех финалах из пяти. Интересно, что на Ролан Гарросе и US Open предтурнирный фаворит в итоге считался андердогом в финале по мнению пользователей.

Кроме Синнера и Алькараса в финалах ТБШ этого года сыграл только Зверев. Александр был фаворитом в главном матче Australian Open, но в итоге проиграл его Синнеру. Отметим, что этот сезон едва ли можно назвать для немца успешным — кроме всего финала ТБШ Зверев отметился лишь победой на домашнем турнире АТР 500 в Мюнхене.

Напоминаем, что все трансляции всех турниров АТР в будущем сезоне будут доступны бесплатно на BB Tennis. Матчи можно будет посмотреть как на сайте, так и на официальных каналах на YouTube, VK и Twitch. Анонсы трансляций и другую полезную информацию можно найти в Telegram-канале BB Tennis.