Чемпион мира и двукратный победитель Лиги Чемпионов в составе «Милана» Андреа Пирло стал новым амбассадором букмекерской компании FONBET.

О своем сотрудничестве с легендарным итальянцем компания объявила роликом в социальных сетях. В нем Пирло представлен в образе коллекционера картин, одна из которых отсылает к роли полузащитника на футбольном поле — фантазисты, игрока, который дирижирует игрой своей команды и строит атаки из глубины поля. Именно оттуда Пирло отдал голевую передачу Роберто Баджо в матче против «Ювентуса» 1 апреля 2001 года.

В качестве глобального амбассадора Пирло будет представлять Fonbet на международных рынках, помогать продвижению и популяризации спорта в России и участвовать в благотворительных проектах. Также Пирло станет послом бренда на ЧМ-2026.

Помимо этого, Андреа Пирло примет участие в ряде мероприятий в России: уже запланированы его коллаборации с партнерами FONBET, проведение мастер-классов, встречи с болельщиками и участие в социальных инициативах компании, реализация которых запланирована в течение 2026 года.

Подписание такой фигуры, как Андреа Пирло — безусловная победа не только для Fonbet, но и для всего российского спорта. Нам крайне важно показать, что даже в условиях практически полной изоляции звезды мирового уровня готовы открыто сотрудничать с российскими компаниями и помогать продвижению и популяризации отечественного спорта как внутри России, так и за рубежом. Благодаря этому сотрудничеству мы сможем повысить престиж наших внутренних соревнований, обрести новую аудиторию и вдохновить людей не только в России и СНГ, но и по всему миру. Уверены, что каждый его приезд в Россию станет настоящим праздником для тысяч болельщиков. FONBET

Ранее информацию о сотрудничестве Пирло с Fonbet подтвердил инсайдер Фабрицио Романо.