BetBoom объяснил, почему развивает партнерства с федерациями неолимпийских дисциплин

Директор по маркетингу букмекерской компании BetBoom в рамках панельной сессииобъяснил, почему компания активно развивает партнерства с федерациями неолимпийских дисциплин.

Ключевым трендом он назвал поиск новых ниш на фоне того, что классические виды спорта уже поделены между крупными игроками рынка.

В своем выступлении Михаил Артемьев отметил, что при выборе партнера букмекерская компания оценивает несколько ключевых факторов: наличие лояльной аудитории, потенциал для беттинга и, что особенно важно, зрелищность и качество телевизионной картинки.

Яркий пример — падел. Много людей любит в него играть, это прекрасный вид спорта для досуга, чтобы заняться физической активностью. Но как телевизионный продукт этот вид спорта смотрится тяжело. Это ключевой вызов для интеграции в беттинг. Тем не менее подобная база — нарабатываема. Михаил Артемьев

Также директор по маркетингу BetBoom поделился впечатлениями о работе с Лигой Профессиональных Рыболов, партнерство с BetBoom стало первым среди букмекерских компаний.

Практически сразу после подписания мы зафиксировали повышенный интерес бетторов начиная с первых соревнований. Отмечу, что в линии был большой разброс котировок на экипажи, примерно от 2.5 до 64.0. При таком «спреде» возникает желание угадать исход, даже если ты не глубоко погружен в тему. Михаил Артемьев

В заключение Михаил Артемьев обозначил ключевое условие успешного сотрудничества: инициативность и понимание со стороны спортивных федераций.