    BetBoom объяснил, почему развивает партнерства с федерациями неолимпийских дисциплин

    Новости букмекеров BetBoom
    Директор по маркетингу букмекерской компании BetBoom Михаил Артемьев в рамках панельной сессии «Креативный выбор. Как букмекеры открывают новые для себя виды спорта» объяснил, почему компания активно развивает партнерства с федерациями неолимпийских дисциплин.

    Директор по маркетингу BetBoom Михаил Артемьев
    Директор по маркетингу BetBoom Михаил Артемьев

    Ключевым трендом он назвал поиск новых ниш на фоне того, что классические виды спорта уже поделены между крупными игроками рынка.

    В своем выступлении Михаил Артемьев отметил, что при выборе партнера букмекерская компания оценивает несколько ключевых факторов: наличие лояльной аудитории, потенциал для беттинга и, что особенно важно, зрелищность и качество телевизионной картинки.

  • Яркий пример — падел. Много людей любит в него играть, это прекрасный вид спорта для досуга, чтобы заняться физической активностью. Но как телевизионный продукт этот вид спорта смотрится тяжело. Это ключевой вызов для интеграции в беттинг. Тем не менее подобная база — нарабатываема.
  • Михаил Артемьев

    • Также директор по маркетингу BetBoom поделился впечатлениями о работе с Лигой Профессиональных Рыболов, партнерство с BetBoom стало первым среди букмекерских компаний.

  • Практически сразу после подписания мы зафиксировали повышенный интерес бетторов начиная с первых соревнований. Отмечу, что в линии был большой разброс котировок на экипажи, примерно от 2.5 до 64.0. При таком «спреде» возникает желание угадать исход, даже если ты не глубоко погружен в тему.
  • Михаил Артемьев

    • В заключение Михаил Артемьев обозначил ключевое условие успешного сотрудничества: инициативность и понимание со стороны спортивных федераций.

  • Самое важное — чтобы организаторы понимали, как могут помочь букмекеру более эффективно вовлекать аудиторию. Речь не просто о размещении логотипа на баннере, а о готовности вместе двигать продукт: работать над зрелищностью, ускорять формат соревнований, модернизировать контент. Самая большая ценность — когда федерация сама предлагает пути работы со своей аудиторией, будь то 10 миллионов или 10 тысяч человек. Именно за таким подходом мы идем и именно на это подписываемся.
  • Михаил Артемьев

