FONBET и ЦСКА продлили соглашение до 2031 года

Букмекерская компания Fonbet заключили новый договор сроком на шесть лет, объяв об этом 18 сентября на домашнем матче «армейцев» против «Балтики» в рамках четвёртого тура Пути РПЛ Кубка России.

По условиям нового соглашения, букмекер сохраняет статус официального партнёра мужской команды ПФК ЦСКА. Новое партнёрство предполагает дальнейшую реализацию совместных маркетинговых, медиа и социальных проектов. Первый букмекер также продолжит оказывать спонсорскую поддержку женской команде ПФК ЦСКА.

Валентин Голованов управляющий акционер FONBET Нашему плодотворному сотрудничеству с ПФК ЦСКА недавно исполнилось пять лет, и мы искренне рады, что наши отношения продлятся ещё, как минимум, шесть лет. Вместе с клубом мы всегда стремились быть первыми. Символично, что именно ЦСКА стал нашим первым российским клубом-партнёром, а клуб стал первым обладателем обновлённого FONBET Кубка России. Уверен, что наше дальнейшее сотрудничество окажется столь же успешным!

История сотрудничества клуба и букмекера началась в 2020 году, ознаменовав собой первое спонсорское подписание российского футбольного клуба для FONBET. За время сотрудничества стороны реализовали ряд крупных проектов, среди которых открытие премиум-зоны FONBET BAR на ВЭБ Арене, товарищеский матч c 2DROTS и приездом Даниэля Карвальо, релиз трэвел-шоу CSKA ON TOUR и премьерный показ документального сериала «Мама, мы — ЦСКА! » в кинотеатре Художественный.

Роман Бабаев генеральный директор ПФК ЦСКА Мы рады подписанию нового контракта с компанией FONBET. Мы высоко ценим наши отношения, которые давно вышли за рамки обычного партнёрства. Только в этом году благодаря активной поддержке FONBET мы представили зрителям первый документальный сериал о клубе «Мама, мы — ЦСКА! », рассказав честную и искреннюю историю о жизни ЦСКА, организовали выдающийся гала-матч с участием мировых футбольных звёзд FONBET Первый Еврокубок в честь 20-летия победы ЦСКА в Кубке УЕФА. Всего же за пять лет сотрудничества были сделаны десятки разных проектов, направленных на популяризацию нашего клуба. Мы рады, что продолжаем этот путь вместе!

Ключевым совместным проектом стал FONBET Первый Еврокубок — гала-матч, приуроченный к празднованию 20-летия завоевания армейцами Кубка УЕФА. В нём приняли участие игроки еврокубковой кампании 2004/2005 — Дуду, Акинфеев, Игнашевич, Красич, Вагнер Лав — и звёзды мирового футбола — Клод Макелеле, Нани, Карло Кудичини и Дидье Дрогба.