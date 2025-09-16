Перерыв Оренбург — РубинОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Новости букмекеров
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Рашид Рахимов и Владимир Слишкович«Оренбург» — «Рубин»: онлайн, прямая трансляция матча Кубка России
  • 18:31
    • Нападающий «Спартака» Иван Морозов сдал положительную пробу на допинг
  • 17:40
    • Вячеслав Козлов вернулся в тренерский штаб «Динамо» М
  • 16:49
    • Спортивный директор «Акрона»: Трансфер Кевина Аревало почти был оформлен
  • 15:56
    • «Шанхай Шэньхуа» Леонида Слуцкого стартовал с поражения в азиатской Лиги чемпионов
  • 14:57
    • Источник: Ламин Ямаль не сыграет за «Барселону» на старте Лиги чемпионов
    Все новости спорта

    Смолов, Погребняк и Ковальчук дали прогнозы на предстоящий сезон ЛЧ

    Новости букмекеров BetBoom
    Во вторник, 16 сентября, стартует новый сезон Лиги Чемпионов УЕФА! Кто из фаворитов заберет трофей в этом сезоне, а кто провалится уже на стадии группового этапа?

    Федор Смолов Павел Погребняк и Никита Ковальчук
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Федор Смолов Павел Погребняк и Никита Ковальчук

    Амбассадоры BetBoom Федор Смолов Павел Погребняк и Никита Ковальчук дали прогнозы на предстоящий сезон главного клубного турнира.

    У кого наибольшие шансы оказаться в тройке таблицы?

    Смолов: «Сложно сказать, у кого наибольшие шансы оказаться в тройке, потому что тройка глобально ничего не дает. Назову ПСЖ, "Ливерпуль" и "Барсу". Парижане — действующие обладатели трофея. Каталонцы будут супер мотивированы непосредственно на этот турнир из-за обидного вылета от "Интера". А "Ливерпуль" здорово играет дома. Уверен, на "Энфилде" они выиграют почти все матчи, зацепят несколько очков на выезде и будут в верхней части таблицы»

    Ковальчук: «Общий этап достаточно длинный, поэтому тут может решить много факторов по ходу турнира, например внутреннее первенство, травмы и форма команд. Но, если сказать сейчас, здесь я солидарен со своим прогнозом из "Двух трибун". Верхнюю тройку займут "Бавария", "Арсенал" и "Челси". ».

    Погребняк: «Здесь главное попасть в восьмерку, чтобы сократить количество матчей и гарантировать себе участие в 1/8 Лиги Чемпионов. Я считаю, что наивысшие шансы у "Реала". Мадридцам достался простейший календарь, которого достаточно простой календарь матчей с проходными соперниками. Также попадет "Барселона", которая забивает буквально в каждом матче. Ну и, возможно, это будет "Наполи" который под руководством Конте показывает мощный футбол».

  • Кто остановит «Барселону»? Главные сюжетные линии нового сезона Лиги чемпионов
  • Англия будет представлена в самом престижном турнире сразу шестью клубами
  • Сегодня

    • Какой из нетоповых клубов имеет наивысшие шансы выйти в плей-офф напрямую?

    Смолов: «Есть вера в "Ньюкасл". Несмотря на потерю главного актива в лице Исака, команда усилила атаку сразу тремя игроками. К тому же сам состав сыгран и уже успел получить опыт выступления в ЛЧ в прошлом сезоне (коэффициент 3.50 в BetBoom)»

    Ковальчук: «Если мы говорим про выход в плей-офф через первую восьмерку, то неплохие шансы есть у "Боруссии" (коэффициент 4.00 в BetBoom) и "Ювентуса" (коэффициент 5.00 в BetBoom). Обе команды вызывали сомнения по поводу тренерских назначений, но сейчас и дортмундцы, и туринцы будто нашли свой футбол»

    Погребняк: «Хорошие шансы у "Галатасарая" (коэффициент 9.00 в BetBoom). Турки сейчас вкладывают неимоверные деньги как в развитие футбольной инфраструктуры, так и в состав команды. Также верю в "Буде-Глимт" с Хайкиным. Дома норвежцы ловят любого соперника благодаря искусственному покрытию поля»

  • Жеребьевка ЛЧ: «Барса» и «Ман Сити» в шоколаде, «ПСЖ» не сможет защитить титул?
  • Всех главные победители и неудачники после жеребьевки общего этапа Лиги чемпионов сезона 2025/26
  • 29/08/2025

    • Какой топ-клуб имеет наивысшие шансы провалиться?

    Смолов: «"Атлетико". Провели яркую летнюю закупку, но по игре стали только хуже. Мы привыкли к тому, что мадридцы стабильно являются участниками плей-офф, но в этом сезоне они могут повторить прошлогоднюю судьбу "Манчестер Сити". ».

    Ковальчук: «Пока все указывает на ПСЖ, так как у них очень тяжелый календарь. Также не повезло с соперниками и "Манчестер Сити". Еще я бы выделил "Барсу", игра команды слишком зависит от настроения. Но, скорее всего, мы опять будем говорить про ПСЖ просто из-за календаря. Нет предпосылок, что провал произойдет два раза подряд. Но календарь может сыграть, плюс постоянные травмы звезд атаки»

    Погребняк: «Сразу на ум приходит "Атлетико". Отвратительный старт чемпионата, травмы у двух новичков и недовольство внутри команды. Все это может сыграть против банды Симеоне»

  • Путь в Будапешт: всё, что нужно знать о жеребьевке общего этапа Лиги чемпионов 2025/26
  • Разбор жеребьевки общего этапа Лиги чемпионов
  • 29/08/2025

    • Кто станет лучшим бомбардиром по итогам общего этапа?

    Смолов: «Александр Исак. Он перешел в команду, которая проповедует атакующий футбол и играет в доминирующий футбол. Плюс швед сейчас в хорошей форме и на физическом пике»

    Ковальчук: «Мы будем смотреть на соревнования между Эрлингом Холланом, Рафиньей / Ямалем, и Килианом Мбаппе. И думаю что именно у Мбаппе наивысшие шансы на победу. По крайней мере, сейчас игра "Реала" полностью настроена на то, чтобы забивал только Килиан»

    Погребняк: «Тут без сюрпризов — Мбаппе. Легкий календарь, особенно домашние игры. Там француз может наклепать 2-3 хет-трика точно. Также стоит упомянуть Холанна и Салаха, но лично для меня Килиан номер один»

  • Погба, Давид Луис и еще семь забытых звезд, которые снова сыграют в ЛЧ
  • Они возвращаются на главную европейскую арену
  • 09/09/2025

    • Кто заберет трофей?

    Смолов: «В прошлом сезоне активно следил за "Барселоной", очень нравился их стиль. В этом также буду болеть за каталонцев (коэффициент 6.99 в BetBoom)»

    Ковальчук: «Я верю в "Реал", как бы это удивительно не звучало. В первую очередь из-за того, что чемпионат Испании настолько слаб, что и "Реал", и "Барса" могут сфокусироваться только на Лиге Чемпионов. Поэтому думаю, что обе команды далеко пройдут по сетке, но "Реал" мой фаворит (коэффициент 8.99 в BetBoom)»

    Погребняк: «Хочется назвать "Барсу", но игра в обороне оставляет желать лучшего. Держат высокую линию, из-за чего допускают много выходов "один на один". Поэтому назову "Ливерпуль". 400 миллионов на трансферы летом обязаны оправдать себя. Поэтому вижу мерсисайдцев фаворитами не только в ЛЧ, но и в АПЛ (коэффициент 6.99 в BetBoom)»

    Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

    Уже в рамках стартового тура ЛЧ нас ждет большая вывеска — «Ювентус» примет на домашнем стадионе «Боруссию».BetBoom видит хозяев поля фаворитами и дает 2.00 на их победу. При этом статистика личных встреч практически равная — три победы «Ювентуса» против двух у «Боруссии» в рамках ЛЧ.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Реал» легко обыграет «Марсель»?
  • «Реал» Мадрид — «Марсель». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • Команды не забьют больше двух голов?
  • «Бенфика» — «Карабах». Прогноз и ставки
  • 2.32
    •
  • «Акрон» остановит свое падение?
  • «Акрон» — «Локомотив». Прогноз и ставки
  • 1.94
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус $350 на второй депозит
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.56
  • Экспресс дня 16 сентября
  • Сегодня в 22:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Реал Мадрид — Марсель
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.32
  • Прогноз на матч Бенфика — Карабах
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Акрон — Локомотив
  • Футбол
  • Сегодня в 18:45
    •  1.81
  • Прогноз на матч ЦСКА — Спартак
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Атлетик — Арсенал
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  1.95
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Вильярреал
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч ПСЖ — Аталанта
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Ак Барс — Нефтехимик
  • Хоккей
  • Завтра в 19:00
    •