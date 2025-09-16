Смолов, Погребняк и Ковальчук дали прогнозы на предстоящий сезон ЛЧ

Во вторник, 16 сентября, стартует новый сезон Лиги Чемпионов УЕФА! Кто из фаворитов заберет трофей в этом сезоне, а кто провалится уже на стадии группового этапа?

Амбассадоры BetBoom Федор Смолов Павел Погребняк и Никита Ковальчук дали прогнозы на предстоящий сезон главного клубного турнира.

У кого наибольшие шансы оказаться в тройке таблицы?

Смолов: «Сложно сказать, у кого наибольшие шансы оказаться в тройке, потому что тройка глобально ничего не дает. Назову ПСЖ, "Ливерпуль" и "Барсу". Парижане — действующие обладатели трофея. Каталонцы будут супер мотивированы непосредственно на этот турнир из-за обидного вылета от "Интера". А "Ливерпуль" здорово играет дома. Уверен, на "Энфилде" они выиграют почти все матчи, зацепят несколько очков на выезде и будут в верхней части таблицы»

Ковальчук: «Общий этап достаточно длинный, поэтому тут может решить много факторов по ходу турнира, например внутреннее первенство, травмы и форма команд. Но, если сказать сейчас, здесь я солидарен со своим прогнозом из "Двух трибун". Верхнюю тройку займут "Бавария", "Арсенал" и "Челси". ».

Погребняк: «Здесь главное попасть в восьмерку, чтобы сократить количество матчей и гарантировать себе участие в 1/8 Лиги Чемпионов. Я считаю, что наивысшие шансы у "Реала". Мадридцам достался простейший календарь, которого достаточно простой календарь матчей с проходными соперниками. Также попадет "Барселона", которая забивает буквально в каждом матче. Ну и, возможно, это будет "Наполи" который под руководством Конте показывает мощный футбол».

Какой из нетоповых клубов имеет наивысшие шансы выйти в плей-офф напрямую?

Смолов: «Есть вера в "Ньюкасл". Несмотря на потерю главного актива в лице Исака, команда усилила атаку сразу тремя игроками. К тому же сам состав сыгран и уже успел получить опыт выступления в ЛЧ в прошлом сезоне (коэффициент 3.50 в BetBoom)»

Ковальчук: «Если мы говорим про выход в плей-офф через первую восьмерку, то неплохие шансы есть у "Боруссии" (коэффициент 4.00 в BetBoom) и "Ювентуса" (коэффициент 5.00 в BetBoom). Обе команды вызывали сомнения по поводу тренерских назначений, но сейчас и дортмундцы, и туринцы будто нашли свой футбол»

Погребняк: «Хорошие шансы у "Галатасарая" (коэффициент 9.00 в BetBoom). Турки сейчас вкладывают неимоверные деньги как в развитие футбольной инфраструктуры, так и в состав команды. Также верю в "Буде-Глимт" с Хайкиным. Дома норвежцы ловят любого соперника благодаря искусственному покрытию поля»

Какой топ-клуб имеет наивысшие шансы провалиться?

Смолов: «"Атлетико". Провели яркую летнюю закупку, но по игре стали только хуже. Мы привыкли к тому, что мадридцы стабильно являются участниками плей-офф, но в этом сезоне они могут повторить прошлогоднюю судьбу "Манчестер Сити". ».

Ковальчук: «Пока все указывает на ПСЖ, так как у них очень тяжелый календарь. Также не повезло с соперниками и "Манчестер Сити". Еще я бы выделил "Барсу", игра команды слишком зависит от настроения. Но, скорее всего, мы опять будем говорить про ПСЖ просто из-за календаря. Нет предпосылок, что провал произойдет два раза подряд. Но календарь может сыграть, плюс постоянные травмы звезд атаки»

Погребняк: «Сразу на ум приходит "Атлетико". Отвратительный старт чемпионата, травмы у двух новичков и недовольство внутри команды. Все это может сыграть против банды Симеоне»

Кто станет лучшим бомбардиром по итогам общего этапа?

Смолов: «Александр Исак. Он перешел в команду, которая проповедует атакующий футбол и играет в доминирующий футбол. Плюс швед сейчас в хорошей форме и на физическом пике»

Ковальчук: «Мы будем смотреть на соревнования между Эрлингом Холланом, Рафиньей / Ямалем, и Килианом Мбаппе. И думаю что именно у Мбаппе наивысшие шансы на победу. По крайней мере, сейчас игра "Реала" полностью настроена на то, чтобы забивал только Килиан»

Погребняк: «Тут без сюрпризов — Мбаппе. Легкий календарь, особенно домашние игры. Там француз может наклепать 2-3 хет-трика точно. Также стоит упомянуть Холанна и Салаха, но лично для меня Килиан номер один»

Кто заберет трофей?

Смолов: «В прошлом сезоне активно следил за "Барселоной", очень нравился их стиль. В этом также буду болеть за каталонцев (коэффициент 6.99 в BetBoom)»

Ковальчук: «Я верю в "Реал", как бы это удивительно не звучало. В первую очередь из-за того, что чемпионат Испании настолько слаб, что и "Реал", и "Барса" могут сфокусироваться только на Лиге Чемпионов. Поэтому думаю, что обе команды далеко пройдут по сетке, но "Реал" мой фаворит (коэффициент 8.99 в BetBoom)»

Погребняк: «Хочется назвать "Барсу", но игра в обороне оставляет желать лучшего. Держат высокую линию, из-за чего допускают много выходов "один на один". Поэтому назову "Ливерпуль". 400 миллионов на трансферы летом обязаны оправдать себя. Поэтому вижу мерсисайдцев фаворитами не только в ЛЧ, но и в АПЛ (коэффициент 6.99 в BetBoom)»

Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

Уже в рамках стартового тура ЛЧ нас ждет большая вывеска — «Ювентус» примет на домашнем стадионе «Боруссию».BetBoom видит хозяев поля фаворитами и дает 2.00 на их победу. При этом статистика личных встреч практически равная — три победы «Ювентуса» против двух у «Боруссии» в рамках ЛЧ.