Президент ОКР: У нас есть вопросы по срокам обнародования допинг-пробы Валиевой

Президент Олимпийского комитета России (ОКР)высказался по поводу ситуации российской фигуристки

Международное агентство допинг-тестирования (ITA) ранее сообщило, что причиной переноса церемонии награждения по итогам командного турнира по фигурному катанию на Олимпиаде является положительный результат допинг-теста Валиевой, который был сдан 25 декабря.

РУСАДА наложило временное отстранение на фигуристку, которое она успешно оспорила. Решение о распределении медалей командного турнира будет принято после рассмотрения апелляции, которую МОК подал на решение РУСАДА об отмене временного отстранения Валиевой в CAS.

«У меня вызывают серьезные вопросы сроки между 25 декабря, когда была сдана проба в Санкт-Петербурге, и 8 февраля, когда она была обнародована. В соответствии с международными стандартами для лаборатории WADA, срок для загрузки пробы А составляет 20 дней с момента получения образца в лаборатории. Странно, что из Санкт-Петербурга до Стокгольма проба добиралась практически месяц. У меня это вызывает серьезные вопросы.

Очень похоже, что кто-то придерживал эту пробу до момента окончания командного турнира фигуристов на ОИ.

Я не могу припомнить, чтобы так долго обрабатывался результат. Я в своей жизни как спортсмен сдавал сотни раз пробу, а затем и как спортивный руководитель очень много видел, как сдают пробы, при этом у некоторых спортсменов были положительные. То, что проба (Валиевой) не вскрывалась 1,5 месяца, вызывает у меня противоречивые эмоции. Мне бы хотелось получить конкретные ответы на эти вопросы.

Безусловно, мы поддерживаем нашу спортсменку, члена нашей делегации Камилу Валиеву. Мы помогли ей организовать юридическую поддержку. Этим она обеспечена. Посмотрим, как будут продвигаться юридические дела», — приводит слова Позднякова «Матч ТВ».

Олимпиада-2022 онлайн

Следить за всеми соревнованиями Олимпиады-2022 можно в онлайне LiveSport.Ru. Таблица медального зачета обновляется в режиме реального времени. Ежедневно — подробные итоги и анонсы соревнований, фотогалереи главных стартов Пекина-2022.