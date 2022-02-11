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    Официально: Допинг-проба Валиевой дала положительный результат

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    Допинг-проба российской фигуристки Камилы Валиевой, сданная 25 декабря во время чемпионата России, дала положительный результат на триметазидин.

    Камила Валиева
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    Камила Валиева

    Информацию подтвердило Международное агентство допинг-тестирования (ITA).

    «Допинг-проба Валиевой, взятая 25 декабря 2021 года на чемпионате России по фигурному катанию в Санкт-Петербурге, показала содержание запрещенного вещества триметазидин. Результат был доложен аккредитованной в WADA антидопинговой лабораторией в Стокгольме 8 февраля. После этого спортсменка была условно отстранена Российским антидопинговым агентством (РУСАДА).

    Поскольку проба была собрана РУСАДА в преддверии зимних Игр, это дело не находится под юрисдикцией МОК и, следовательно, напрямую не управляется ITA. В соответствии с Антидопинговыми правилами МОК, ITA немедленно проинформировала спортсменку о том, что временное отстранение, наложенное на нее РУСАДА, является обязательным для МОК, и спортсменке запрещается участвовать в соревнованиях, тренироваться, тренировать или участвовать в какой-либо деятельности во время зимних Олимпийских игр.

    Спортсмен оспорил наложение временного отстранения в Дисциплинарном антидопинговом комитете РУСАДА 9 февраля 2022 года, и в тот же день состоялось слушание. Вечером 9 февраля 2020 года Дисциплинарный антидопинговый комитет РУСАДА принял решение отменить временное отстранение спортсменки, что позволило ей продолжить участие в зимних Олимпийских играх в Пекине 2022 года. Мотивированное решение, включая основания, по которым была отменена временная приостановка, будет в ближайшее время распространено среди всех заинтересованных сторон», — говорится в заявлении.

    Напомним, 9 февраля британский портал Inside the Games сообщил о возможных проблемах 15-летней Валиевой с допинг-пробой, взятой до Олимпийских игр в Пекине.

    Дело Камилы Валиевой будет рассмотрено до 15 февраля выездной панелью CAS в Пекине.

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