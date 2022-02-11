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    ISU обжалует в CAS снятие временного отстранения Валиевой от Олимпиады

    Пекин-2022 Допинг Сборная России Фигурное катание
    Международный союз конькобежцев (ISU) подаст апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решение дисциплинарного комитета Российского антидопингового агентства (РУСАДА) об отмене временного отстранения российской фигуристки Камилы Валиевой.

    Камила Валиева
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    Камила Валиева

    «ISU воспользуется своим правом обжаловать в Спортивном арбитражном суде (CAS) решение Дисциплинарного комитета Российского антидопингового комитета (РУСАДА) от 9 февраля об отмене временного отстранения Валиевой и попросить CAS восстановить временное отстранение.

    Поскольку судебное разбирательство продолжается, ISU не будет давать дальнейших комментариев.

    Любая дополнительная информация будет размещена в форме заявления на веб-сайте ISU», — говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте организации.

    Напомним, что сегодня, 11 февраля, Международное агентство допинг-тестирования (ITA) сообщило, что причиной переноса церемонии награждения по итогам командного турнира по фигурному катанию на Олимпиаде является положительный результат допинг-теста Валиевой, который был сдан 25 декабря. РУСАДА наложило временное отстранение на фигуристку, которое она успешно оспорила. Решение о распределении медалей командного турнира будет принято после рассмотрения апелляции, которую МОК подал на решение РУСАДА об отмене временного отстранения Валиевой, в CAS.

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