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    Британский журналист — Валиевой? Ты принимала допинг? Ты чиста?

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    Журналист британского издания Daily Mail Риат Аль-Самаррай обратился к российской фигуристке Камиле Валиевой с вопросом по поводу того, употребляла ли она допинг.

    Камила Валиева
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    Камила Валиева

    «Ты принимала допинг? Ты чиста?», — обратился к Валиевой Аль-Самаррай, слова которого приводит «Матч ТВ».

    Отмечается, что после тренировки Валиева прошла мимо журналистов, закрывая лицо кофтой.

  • Валиева трижды упала на тренировке в Пекине
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    • Ранее Международное агентство по тестированию (ITA) сообщило, что образец, взятый у российской фигуристки Камилы Валиевой 25 декабря 2021 года, дал положительный результат на запрещенное вещество триметазидин.

    8 февраля спортсменка была временно отстранена от соревнований РУСАДА, однако подала апелляцию. 9 февраля временное отстранение было снято Дисциплинарным комитетом РУСАДА.

    Международный союз конькобежцев (ISU) подаст апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решение дисциплинарного комитета Российского антидопингового агентства (РУСАДА) об отмене временного отстранения российской фигуристки Камилы Валиевой.

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