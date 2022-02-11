Валиева трижды упала на тренировке в Пекине

Российская фигуристкаприняла участие в тренировке на фоне новости о положительном допинг-тесте.

Ранее Международное агентство по тестированию (ITA) сообщило, что образец, взятый у российской фигуристки Камилы Валиевой 25 декабря 2021 года, дал положительный результат на запрещенное вещество триметазидин.

8 февраля спортсменка была временно отстранена от соревнований РУСАДА, однако подала апелляцию. 9 февраля временное отстранение было снято Дисциплинарным комитетом РУСАДА.

Валиева не принимала участия в тренировках во вторник и в среду. В четверг спортсменка вышла на лёд впервые после победы в командном турнире, исполнив в прогоне произвольной программы четыре четверных прыжка.

Утром в пятницу фигуристка вышла на лед последней из своей разминки — прямо к ее очереди на прогон, сообщает «Матч ТВ».

Сперва Валиева забыла встать в стартовую позу, затем приготовилась исполнять прогон короткой программы, хотя у нее была заявлена произвольная. После комментария хореографа группы Этери Тутберидзе Даниила Глейхенгауза Валиева все же приняла нужное положение, однако прогон программы исполнять в итоге не стала, ограничившись отработкой сольных элементов.

Спустя два часа на запасной арене Олимпиады прошла вторая тренировка, в ходе которой Валиева исполняла произвольную программу с четверным сальховом, тройным акселем, четверным тулупом ( падение ), двойным акселем-тройным тулупом, четверным тулупом ( падение ), тройным флипом ( падение ) и каскадом тройной лутц-ойлер-тройной сальхов.

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