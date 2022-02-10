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    Большунов — Клебо, раунд 3. Анонс событий на Олимпиаде-2022 11 февраля

    Пекин-2022 11 февраля: расписание соревнований и телетрансляций, где и за кого болеть

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    Александр БольшуновБольшунов — Клебо, раунд 3. Анонс событий на Олимпиаде-2022 11 февраля Лукас ОкампосСевилья. Взгляд изнутри на передовой клуб Ла Лиги, который стал претендентом на титул Камила ВалиеваСкандал с Валиевой: что происходит сейчас
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    Александр Большунов
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    Александр Большунов
    Четверг не принес сборной России ни медалей, ни вердикта по делу Камилы Валиевой. В результате по количеству золотых наши спортсмены опустились на девятое место, утратив лидерство и по общему числу наград. В пятницу, 11 февраля, разыграют семь комплектов медалей — можно поправить ситуацию.

    Сноубординг

    Первыми разыграют комплект медалей мужчины-сноубордисты — в хафпайпе. Россиян в этой дисциплине не представлено.

    Круг претендентов на медали сформировался по итогам квалификации — это японские братья Хирано и австралиец Скотти Джеймс.

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    • Аюму Хирано брал серебро в Сочи-2014 и Пхенчхане-2018, и в Пекине нацелен на медаль поблагороднее. На его счету пять выигранных этапов Кубка мира в хафпайпе.

    Трехкратный чемпион мира Скотти Джеймс в Пхенчхане стал только третьим, а на прошлогоднем мировом первенстве завоевал серебро в хафпайпе.

    19-летний Рука Хирано — восходящая звезда сноуборда и пока может похвастаться только золотом Зимних юношеских ОИ-2020 в Лозанне. Медаль ОИ-2022 станет отличным следующим шагом.

    Аюму Хирано

    Эти соревнования станут прощальными для легендарного американского спортсмена Шона Уайта, выигравшего три Олимпиады (в 2006-м, 2010-м и 2018-м годах).

    Напоследок 35-летний американец постарается тряхнуть стариной — в квалификации он показал, что хочет уехать из Пекина с медалью.

    04:30. Сноубординг. Мужчины. Хафпайп. Финал
    • Прямая трансляция: Матч! Арена, Онлайн

    Горные лыжи

    В женском супергиганте наблюдаем за еще одной увлекательной историей — чешская сноубордистка Эстер Ледецка в Пхенчхане четыре года назад завоевала две золотых медали — одну в параллельном гигантском слаломе, а другую... в горнолыжном супергиганте.

    В Пекине она успешно начала защиту титула, завоевав свое третье олимпийское золото и теперь готовится повторить корейский успех и в горнолыжном спорте. Ну как это можно не поболеть.

    Эстер Ледецка

    Конкуренцию ей составят разобравшие слаломные медали Пекина-2022 словачка Петра Влхова, австрийка Катарина Линсбергер и швейцарка Венди Холденер, выигравшая гигантский слалом шведка Сара Эктор, а также немка Лена Дурр и американка Микаэла Шиффрин, если она, конечно, восстановилась после падений в предыдущих двух гонках.

    Сборную России представляет Юлия Плешкова, которая дважды брала бронзу на Универсиадах. В Пекине в гигантском слаломе она показала 27-й результат, а теперь выступит в супергиганте.

    06:00. Горные лыжи. Женщины. Супергигант
    • Прямая трансляция: Матч! Арена, Онлайн

    Лыжные гонки

    Главное событие дня — лыжная разделка. Продолжается дуэль между Александром Большуновым и Йоханнесом Клебо.

    Россиянин в одну калитку выиграл скиатлон, норвежец вчистую взял спринт — пришло время следующего раунда. Ради этой гонки Большунов даже пропускал спринт.

    Йоханнес Клебо

    Не будем забывать и о финне Ииво Нисканене — топовым раздельщике, который в классической половине скиатлона шел на равных с Большуновым, а в сезоне выиграл обе разделки. Клебо назвал его, наравне с Большуновым, своим главным конкурентом в борьбе за золото.

    Помимо Большунова в пятницу за сборную России побегут Алексей Червоткин, Иван Якимушкин и Илья Семиков. Пример Дениса Спицова, взявшего медаль в первой гонке, должен подстегнуть их на лыжне.

    10:00. Лыжные гонки. Мужчины. 15 км (раздельный старт). Классический стиль
    • Прямая трансляция: Россия 1, Онлайн
    • Комментатор: Дмитрий Губерниев

    Конькобежный спорт

    Конькобежцы разыграют медали на десятикилометровой дистанции и победитель здесь известен заранее — феноменальный швед голландского происхождения Нильс Ван дер Пул доминирует на длинных дистанциях.

    Действующий чемпион мира отодвинул традиционных лидеров этого вида спорта — нидерландцев и канадцев, и уже завоевал золото на пятикилометровке в Пекине-2022.

    Нильс Ван дер Пул

    Бороться за оставшиеся медали будут голландцы Патрик Руст, Хелгейр Ингеброттен и Йоррит Бергсма, а также канадский ветеран Тед-Ян Блумен, завоевавший серебро на этой дистанции в Пхенчхане-2018.

    Наш Александр Румянцев на прошлогоднем чемпионате мира стал третьим, входит в топ-6 Кубка мира и вполне может принести первую медаль нашей команде в коньках. На дистанции 5 км он был шестым, но десятка — его коронная.

    11:00. Конькобежный спорт. Мужчины. 10000 м
    • Прямая трансляция: Матч! Арена, Онлайн

    Биатлон

    Спринт в составе сборной России побегут Ирина Казакевич, Светлана Миронова и Ульяна Нигматуллина, но оптимизм после первой гонки в Пекине внушает только Кристина Резцова.

  • Одна медаль, хоккей и керлинг
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  • Вчера

    • Индивидуальная гонка показала, что в спринте россиянка будет биться за расширенный подиум. Отличный ход (всего 13 секунд отставания от Дениз Херрманн), 18 точных выстрелов из 20.

    Интересный факт — ровно 20 лет назад, 11 февраля 1992 года на Олимпиаде в Альбервилле, ее мать Анфиса Резцова бежала спринт, выиграла и стала первой олимпийской чемпионкой в истории женского биатлона

    Марте Олсбю

    С фаворитками тоже все ясно — норвежка Марте Ольсбю-Ройселанн выиграла 2 из 5 спринтов сезона (а еще в трех поднималась на подиум) и уже завоевала две медали Игр.

    Немка Дениз Херманн взяла золото индивидуалки, а в любимом спринте она еще сильнее. Традиционно быстры шведские сестры Оберг, итальянка Доротея Вирер, белоруска Анна Сола и француженки Жюлья Симон и Жюстин Брезаз-Буше.

    12:00. Биатлон. Женщины. Спринт
    • Прямая трансляция: Первый канал, Онлайн
    • Комментаторы: Николай Круглов, Дмитрий Терехов

    Шорт-трек

    Шорт-трекистки разыграют медали на дистанции 100 метров — цвета нашей команды будут защищать прорвавшиеся в четвертьфинал Анна Вострикова и Екатерина Евременкова.

    Шанс на медали невелик еще и потому, что лидер команды Софья Просвирнова дисквалифицирована в предварительных заездах после столкновения с Ольгой Тихоновой из Казахстана.

    Сюзанна Схюлтинг

    За медали будут бороться олимпийские чемпионки Чхве Мин Джон, Арианна Фонтана и Сюзанна Схюлтинг и чемпионка Европы Наталья Малишевская.

    Также за медали будут биться традиционно сильные кореянки, канадки и китаянки.

    14:00. Шорт-трек. Женщины. 1000 м. 1/4 финала
    • Прямая трансляция: Матч ТВ, Онлайн

    У мужчин тем временем забеги на полкилометра, где буду царить венгерские братья Лю. Россияне Константин Ивлиев с Павлом Ситниковым попытаются отобраться в следующий раунд.

    Затем им предстоит бежать в полуфинале эстафеты на 5000 метров вместе с Денисом Айрапетяном или Даниилом Ейбогом. Лидер команды — бронзовый призер пекинских Игр Семен Елистратов.

    14:18 Шорт-трек. Мужчины. 500 м. Предварительные забеги
    • Прямая трансляция: Матч ТВ, Онлайн
    15:04. Шорт-трек. Мужчины. Эстафета. 1/2 финала
    • Прямая трансляция: Матч ТВ, Онлайн

    Скелетон

    Скелетонисты в пятницу проведут две оставшиеся попытки и разыграют комплект медалей. Главная надежда России — 37-летний Александр Третьяков, который после бронзы Ванкувера-2010 выиграл золото Сочи-2014, но пропустил Пхенчхан-2018 по неспортивным причинам.

    После двух заездов они с Евгением Рукосуевым обошли латышей Дукурсов, но пока находятся вне подиума — с одинаковым временем и четвертым результатом.

    Александр Третьяков

    У обоих — неплохие шансы на награды. Золото, правда, маловероятно. Нужно догонять немца Кристофера Гротера (до него 0,87 секунды) или хотя бы идущего третьим китайца Янь Вэньгана (0,12 секунды).

    А вот Даниил Романов отстал слишком далеко и идет 23-м.

    15:20. Скелетон. Мужчины. 3-я попытка
    • Прямая трансляция: Матч! Арена, Онлайн
    16:55. Скелетон. Мужчины. 4-я попытка
    • Прямая трансляция: Матч ТВ, Онлайн

    Первые две попытки проведут и девушки. Бронзовый призер Сочи-2014 Елена Никитина выиграла два кубковых этапа в сезоне, а Юлия Канакина и Алина Тарарыченкова заезжали в 2021-м на подиумы.

    04:30. Скелетон. Женщины. 1-я попытка
    • Прямая трансляция: Матч! Страна, Онлайн

    Что еще посмотреть

    Первый матч российских хоккеистов на Олимпиаде в Пекине, мягко говоря, не впечатлил — скромные 1:0 против Швейцарии и гол, забитый ногой. А если бы не блестящая игра нашего вратаря, результат мог быть и печальнее.

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    • Следующий соперник по группе наших парней — Дания, и скандинавы уже успел удивить на ОИ-2022, выиграв свой первый в истории олимпийский матч, да еще у более именитой Чехии. Немного тревожно.

    07:10. Хоккей. Мужчины. Группа B. Дания — Россия

    В женском хоккее начинается плей-офф - в 1/4 финала сборная США сыграет с Чехией, а канадки поборются за выход в полуфинал со шведками.

    07:10. Хоккей. Женщины. 1/4 финала. США — Чехия
    • Прямая трансляция:Матч! Страна, Live

    Снова будет много керлинга — свои проведут женская и мужская команды России (мужчинам предстоит даже два поединка).

    Женщины во главе с Алиной Ковалевой начали свой турнир с поражения от США (3:9) — нужно реабилитироваться со швейцарками.

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    Мужская сборной России, которую ведет Сергей Глухов, в первый день потерпела поражение от действующих чемпионов американцев (5:6) , а во второй устроила огненный разгром китайцев (7:4).

    04:05. Кёрлинг. Мужчины. Круговой турнир. Сессия 3. Швейцария — Россия
    • Прямая трансляция: Матч! Игра, Онлайн
    09:05. Кёрлинг. Женщины. Круговой турнир. Сессия 3. Швейцария — Россия
    • Прямая трансляция: Матч! Игра, Матч ТВ Онлайн
    15:05. Кёрлинг. Мужчины. Круговой турнир. Сессия 4. Россия — Дания
    • Прямая трансляция: Матч! Игра, Матч ТВ Онлайн

    В прыжках с трамплина начинается квалификация на большом трамплине HS 140.

    Россияне Евгений Климов и Данил Садреев хоть и не завоевали медалей, но превзошли все ожидания на нормальном трамплине, а затем выиграли сенсационное серебро в смешанном миксте.

  • Золото в фигурном, серебро в прыжках
  • 18 фото
  • 08/02/2022

    • Теперь снова надо пробиваться через квалификацию вместе с Михаилом Назаровым и Романом Трофимовым.

    14:00. Прыжки с трамплина. Мужчины. HS 140. Квалификация
    • Прямая трансляция: Матч! Игра, Онлайн

    За ходом всех соревнований можно следить в онлайне Пекина-2022 на LiveSport.Ru. Медальный зачет изменяется с каждым днем — следить за ним можно здесь.

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