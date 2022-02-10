Большунов — Клебо, раунд 3. Анонс событий на Олимпиаде-2022 11 февраля

Сноубординг
Первыми разыграют комплект медалей мужчины-сноубордисты — в хафпайпе. Россиян в этой дисциплине не представлено.
Круг претендентов на медали сформировался по итогам квалификации — это японские братья Хирано и австралиец Скотти Джеймс.
Аюму Хирано брал серебро в Сочи-2014 и Пхенчхане-2018, и в Пекине нацелен на медаль поблагороднее. На его счету пять выигранных этапов Кубка мира в хафпайпе.
Трехкратный чемпион мира Скотти Джеймс в Пхенчхане стал только третьим, а на прошлогоднем мировом первенстве завоевал серебро в хафпайпе.
19-летний Рука Хирано — восходящая звезда сноуборда и пока может похвастаться только золотом Зимних юношеских ОИ-2020 в Лозанне. Медаль ОИ-2022 станет отличным следующим шагом.
Эти соревнования станут прощальными для легендарного американского спортсмена Шона Уайта, выигравшего три Олимпиады (в 2006-м, 2010-м и 2018-м годах).
Напоследок 35-летний американец постарается тряхнуть стариной — в квалификации он показал, что хочет уехать из Пекина с медалью.
04:30. Сноубординг. Мужчины. Хафпайп. Финал
- Прямая трансляция: Матч! Арена, Онлайн
Горные лыжи
В женском супергиганте наблюдаем за еще одной увлекательной историей — чешская сноубордистка Эстер Ледецка в Пхенчхане четыре года назад завоевала две золотых медали — одну в параллельном гигантском слаломе, а другую... в горнолыжном супергиганте.
В Пекине она успешно начала защиту титула, завоевав свое третье олимпийское золото и теперь готовится повторить корейский успех и в горнолыжном спорте. Ну как это можно не поболеть.
Конкуренцию ей составят разобравшие слаломные медали Пекина-2022 словачка Петра Влхова, австрийка Катарина Линсбергер и швейцарка Венди Холденер, выигравшая гигантский слалом шведка Сара Эктор, а также немка Лена Дурр и американка Микаэла Шиффрин, если она, конечно, восстановилась после падений в предыдущих двух гонках.
Сборную России представляет Юлия Плешкова, которая дважды брала бронзу на Универсиадах. В Пекине в гигантском слаломе она показала 27-й результат, а теперь выступит в супергиганте.
06:00. Горные лыжи. Женщины. Супергигант
- Прямая трансляция: Матч! Арена, Онлайн
Лыжные гонки
Главное событие дня — лыжная разделка.
Россиянин в одну калитку выиграл скиатлон, норвежец вчистую взял спринт — пришло время следующего раунда. Ради этой гонки Большунов даже пропускал спринт.
Не будем забывать и о финне Ииво Нисканене — топовым раздельщике, который в классической половине скиатлона шел на равных с Большуновым, а в сезоне выиграл обе разделки. Клебо назвал его, наравне с Большуновым, своим главным конкурентом в борьбе за золото.
Помимо Большунова в пятницу за сборную России побегут Алексей Червоткин, Иван Якимушкин и Илья Семиков. Пример Дениса Спицова, взявшего медаль в первой гонке, должен подстегнуть их на лыжне.
10:00. Лыжные гонки. Мужчины. 15 км (раздельный старт). Классический стиль
- Прямая трансляция: Россия 1, Онлайн
- Комментатор: Дмитрий Губерниев
Конькобежный спорт
Конькобежцы разыграют медали на десятикилометровой дистанции и победитель здесь известен заранее —
Действующий чемпион мира отодвинул традиционных лидеров этого вида спорта — нидерландцев и канадцев, и уже завоевал золото на пятикилометровке в Пекине-2022.
Бороться за оставшиеся медали будут голландцы Патрик Руст, Хелгейр Ингеброттен и Йоррит Бергсма, а также канадский ветеран Тед-Ян Блумен, завоевавший серебро на этой дистанции в Пхенчхане-2018.
Наш
11:00. Конькобежный спорт. Мужчины. 10000 м
- Прямая трансляция: Матч! Арена, Онлайн
Биатлон
Спринт в составе сборной России побегут Ирина Казакевич, Светлана Миронова и Ульяна Нигматуллина, но оптимизм после первой гонки в Пекине внушает только Кристина Резцова.
Интересный факт — ровно 20 лет назад, 11 февраля 1992 года на Олимпиаде в Альбервилле, ее мать Анфиса Резцова бежала спринт, выиграла и стала первой олимпийской чемпионкой в истории женского биатлона
С фаворитками тоже все ясно — норвежка Марте Ольсбю-Ройселанн выиграла 2 из 5 спринтов сезона (а еще в трех поднималась на подиум) и уже завоевала две медали Игр.
Немка Дениз Херманн взяла золото индивидуалки, а в любимом спринте она еще сильнее. Традиционно быстры шведские сестры Оберг, итальянка Доротея Вирер, белоруска Анна Сола и француженки Жюлья Симон и Жюстин Брезаз-Буше.
12:00. Биатлон. Женщины. Спринт
- Прямая трансляция: Первый канал, Онлайн
- Комментаторы: Николай Круглов, Дмитрий Терехов
Шорт-трек
Шорт-трекистки разыграют медали на дистанции 100 метров — цвета нашей команды будут защищать прорвавшиеся в четвертьфинал Анна Вострикова и Екатерина Евременкова.
Шанс на медали невелик еще и потому, что
За медали будут бороться олимпийские чемпионки Чхве Мин Джон, Арианна Фонтана и Сюзанна Схюлтинг и чемпионка Европы Наталья Малишевская.
Также за медали будут биться традиционно сильные кореянки, канадки и китаянки.
14:00. Шорт-трек. Женщины. 1000 м. 1/4 финала
- Прямая трансляция: Матч ТВ, Онлайн
У мужчин тем временем забеги на полкилометра, где буду царить венгерские братья Лю. Россияне Константин Ивлиев с Павлом Ситниковым попытаются отобраться в следующий раунд.
Затем им предстоит бежать в полуфинале эстафеты на 5000 метров вместе с Денисом Айрапетяном или Даниилом Ейбогом. Лидер команды — бронзовый призер пекинских Игр Семен Елистратов.
14:18 Шорт-трек. Мужчины. 500 м. Предварительные забеги
- Прямая трансляция: Матч ТВ, Онлайн
15:04. Шорт-трек. Мужчины. Эстафета. 1/2 финала
- Прямая трансляция: Матч ТВ, Онлайн
Скелетон
Скелетонисты в пятницу проведут две оставшиеся попытки и разыграют комплект медалей.
После двух заездов они с Евгением Рукосуевым обошли латышей Дукурсов, но пока находятся вне подиума — с одинаковым временем и четвертым результатом.
А вот Даниил Романов отстал слишком далеко и идет 23-м.
15:20. Скелетон. Мужчины. 3-я попытка
- Прямая трансляция: Матч! Арена, Онлайн
16:55. Скелетон. Мужчины. 4-я попытка
- Прямая трансляция: Матч ТВ, Онлайн
Первые две попытки проведут и девушки. Бронзовый призер Сочи-2014 Елена Никитина выиграла два кубковых этапа в сезоне, а Юлия Канакина и Алина Тарарыченкова заезжали в 2021-м на подиумы.
04:30. Скелетон. Женщины. 1-я попытка
- Прямая трансляция: Матч! Страна, Онлайн
Что еще посмотреть
Первый матч российских хоккеистов на Олимпиаде в Пекине, мягко говоря, не впечатлил — скромные 1:0 против Швейцарии и гол, забитый ногой. А если бы не блестящая игра нашего вратаря, результат мог быть и печальнее.
Следующий соперник по группе наших парней — Дания, и скандинавы уже успел удивить на ОИ-2022, выиграв свой первый в истории олимпийский матч, да еще у более именитой Чехии. Немного тревожно.
07:10. Хоккей. Мужчины. Группа B. Дания — Россия
- Прямая трансляция: Первый канал, Live Прогноз на матч
В женском хоккее начинается плей-офф -
07:10. Хоккей. Женщины. 1/4 финала. США — Чехия
- Прямая трансляция:Матч! Страна, Live
Снова будет много керлинга — свои проведут женская и мужская команды России (мужчинам предстоит даже два поединка).
Женщины во главе с Алиной Ковалевой начали свой турнир с поражения от США (3:9) — нужно реабилитироваться со швейцарками.
Мужская сборной России, которую ведет Сергей Глухов, в первый день потерпела поражение от действующих чемпионов американцев (5:6) , а во второй устроила огненный разгром китайцев (7:4).
04:05. Кёрлинг. Мужчины. Круговой турнир. Сессия 3. Швейцария — Россия
- Прямая трансляция: Матч! Игра, Онлайн
09:05. Кёрлинг. Женщины. Круговой турнир. Сессия 3. Швейцария — Россия
- Прямая трансляция: Матч! Игра, Матч ТВ Онлайн
15:05. Кёрлинг. Мужчины. Круговой турнир. Сессия 4. Россия — Дания
- Прямая трансляция: Матч! Игра, Матч ТВ Онлайн
В прыжках с трамплина начинается квалификация на большом трамплине HS 140.
Россияне Евгений Климов и Данил Садреев хоть и не завоевали медалей, но превзошли все ожидания на нормальном трамплине, а затем выиграли сенсационное серебро в смешанном миксте.
Теперь снова надо пробиваться через квалификацию вместе с Михаилом Назаровым и Романом Трофимовым.
14:00. Прыжки с трамплина. Мужчины. HS 140. Квалификация
- Прямая трансляция: Матч! Игра, Онлайн
За ходом всех соревнований можно следить в онлайне Пекина-2022 на LiveSport.Ru. Медальный зачет изменяется с каждым днем — следить за ним можно здесь.