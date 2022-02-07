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    Плющев о матче Россия — Канада: Наши девочки могли попасть в реанимацию

    Пекин-2022 Хоккей Сборная РоссииКоронавирус в спорте
    Известный тренер Владимир Плющев прокомментировал скандальный матч между женскими сборными России и Канады на Олимпиаде в Пекине.

    Владимир Плющев
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    Владимир Плющев

    «Здесь большие вопросы к организаторам. Не надо было плясать перед Канадой, а просто поставить условие, что они обязаны выйти на лёд в течение 15 минут. Иначе — засчитать техническое поражение.

    Маски действительно вредны в таких экстремальных условиях — у девочек сердечки хрупкие. Они могли в реанимацию попасть.

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    • Это не последний их фортель. Сейчас начнутся вопросы к нашим лыжникам и девочкам-фигуристкам», — приводит слова Плющева «Чемпионат».

    Матч начался на час позже из-за нежелания канадок выходить на лед. Свое решение они мотивировали тем, что у сборной России не было актуальных тестов на коронавирус. Из-за этого хоккеисткам пришлось играть в медицинских масках.

    Россиянки провели в медицинских масках два периода, на третий игровой отрезок они и судьи встречи вышли без этих средств защиты. Канадки доиграли матч в масках.

    Женская сборная России проиграла команде Канады со счетом 1:6.

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