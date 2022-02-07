Плющев о матче Россия — Канада: Наши девочки могли попасть в реанимацию

Известный тренерпрокомментировал скандальный матч между женскими сборнымина Олимпиаде в Пекине.

«Здесь большие вопросы к организаторам. Не надо было плясать перед Канадой, а просто поставить условие, что они обязаны выйти на лёд в течение 15 минут. Иначе — засчитать техническое поражение.

Маски действительно вредны в таких экстремальных условиях — у девочек сердечки хрупкие. Они могли в реанимацию попасть.

Это не последний их фортель. Сейчас начнутся вопросы к нашим лыжникам и девочкам-фигуристкам», — приводит слова Плющева «Чемпионат».

Матч начался на час позже из-за нежелания канадок выходить на лед. Свое решение они мотивировали тем, что у сборной России не было актуальных тестов на коронавирус. Из-за этого хоккеисткам пришлось играть в медицинских масках.

Россиянки провели в медицинских масках два периода, на третий игровой отрезок они и судьи встречи вышли без этих средств защиты. Канадки доиграли матч в масках.

Женская сборная России проиграла команде Канады со счетом 1:6.