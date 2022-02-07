Фетисов о матче в масках: У нас люди целыми дням работают в скафандрах в красной зоне

Двукратный олимпийский чемпион по хоккеюпрокомментировал скандальный матч между женскими сборнымина Олимпиаде в Пекине.

«Обе команды играли в масках. Получился опыт. Сейчас меры предосторожности во всем. Лучше играть в масках, чем не играть вообще. Это ненормально, но другого варианта не было. Куда переносить игру? Лед разве свободен? Он расписан по минутам.

У нас люди целыми дням работают в скафандрах в красной зоне. Попробуйте постойте у кровати больного весь день. Надеюсь, больше такого не повторится», — приводит слова Фетисова «Спорт-Экспресс».

Матч начался на час позже из-за нежелания канадок выходить на лед. Свое решение они мотивировали тем, что у сборной России не было актуальных тестов на коронавирус. Из-за этого хоккеисткам пришлось играть в медицинских масках.

Россиянки провели в медицинских масках два периода, на третий игровой отрезок они и судьи встречи вышли без этих средств защиты. Канадки доиграли матч в масках.

Женская сборная России проиграла команде Канады со счетом 1:6.