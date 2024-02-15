НБА. «Лейкерс» выиграл у «Юты», «Кливленд» одолел «Чикаго»

«Нью-Орлеан» на своем паркете переиграл «Вашингтон» — 133:126. Самым результативным игроком признан форвард «Уизардс» Дени Авдия, оформивший дабл-дабл с 43 очками и 15 подборами.
«Кливленд» выиграл у «Чикаго» — 108:105. Разыгрывающий защитник «Буллз» Коби Уайт оказался самым результативным игроком, набрав 32 очка.
НБА. Результаты игрового дня
«Филадельфия Сиксерс» — «Майами Хит» — 104:109.
«Орландо Мэджик» — «Нью-Йорк Никс» — 118:100.
«Шарлотт Хорнетс» — «Атланта Хоукс» — 122:99.
«Бостон Селтикс» — «Бруклин Нетс» — 136:86.
«Кливленд Кавальерс» — «Чикаго Буллз» — 108:105.
«Торонто Рэпторс» — «Индиана Пэйсерс» — 125:127.
«Мемфис Гриззлиз» — «Хьюстон Рокетс» — 121:113.
«Нью-Орлеан Пеликанс» — «Вашингтон Уизардс» — 133:126.
«Даллас Маверикс» — «Сан-Антонио Спёрс» — 116:93.
«Юта Джаз» — «Лос-Анджелес Лейкерс» — 122:138.
«Финикс Санз» — «Детройт Пистонс» — 116:100.
«Денвер Наггетс» — «Сакраменто Кингз» — 98:102.
«Голден Стэйт Уорриорз» — «Лос-Анджелес Клипперс» — 125:130.