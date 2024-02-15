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    НБА. «Лейкерс» выиграл у «Юты», «Кливленд» одолел «Чикаго»

    Баскетбол НБА Юта Джаз Лос-Анджелес Лейкерс Вашингтон Уизардс Кливленд Кавальерс Чикаго Буллз Бостон Селтикс Бруклин Нетс Даллас Маверикс Сан-Антонио Спёрс
    «Лейкерс» на выезде победил «Юту» в матче регулярного чемпионата НБА — 138:122. Форвард гостей Энтони Дэвис стал самым результативным игроком встречи, оформив дабл-дабл — 39 очков и 15 подборов.

    Энтони Дэвис
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    Энтони Дэвис

    «Нью-Орлеан» на своем паркете переиграл «Вашингтон» — 133:126. Самым результативным игроком признан форвард «Уизардс» Дени Авдия, оформивший дабл-дабл с 43 очками и 15 подборами.

    «Кливленд» выиграл у «Чикаго» — 108:105. Разыгрывающий защитник «Буллз» Коби Уайт оказался самым результативным игроком, набрав 32 очка.

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    НБА. Результаты игрового дня

    «Филадельфия Сиксерс» — «Майами Хит» — 104:109.
    «Орландо Мэджик» — «Нью-Йорк Никс» — 118:100.
    «Шарлотт Хорнетс» — «Атланта Хоукс» — 122:99.
    «Бостон Селтикс» — «Бруклин Нетс» — 136:86.
    «Кливленд Кавальерс» — «Чикаго Буллз» — 108:105.
    «Торонто Рэпторс» — «Индиана Пэйсерс» — 125:127.
    «Мемфис Гриззлиз» — «Хьюстон Рокетс» — 121:113.
    «Нью-Орлеан Пеликанс» — «Вашингтон Уизардс» — 133:126.
    «Даллас Маверикс» — «Сан-Антонио Спёрс» — 116:93.
    «Юта Джаз» — «Лос-Анджелес Лейкерс» — 122:138.
    «Финикс Санз» — «Детройт Пистонс» — 116:100.
    «Денвер Наггетс» — «Сакраменто Кингз» — 98:102.
    «Голден Стэйт Уорриорз» — «Лос-Анджелес Клипперс» — 125:130.

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