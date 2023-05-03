ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Баскетбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    ЦСКА — «Спартак»Финишная прямая РПЛ. ЦСКА, «Спартак» и «Ростов» в битве за серебро
  • 14:15
    • «Ньюкасл» готов выкупить у «Барселоны» Рафинью за 80 млн евро
  • 13:39
    • «Бавария» хочет продать Гнабри
    Все новости спорта

    Жена Шведа: Поняли, кто я, сказали, что мой муж лох

    Баскетбол Лига ВТБ ЦСКА
    Анастасия Зиадитдинова, супруга атакующего защитника ЦСКА Алексея Шведа, рассказала детали конфликта, связанного с баскетболистом.

    Алексей Швед
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Алексей Швед

    «Мне сказал кто-то, кто стоял выше меня. Когда мы вышли из ресторана там была большая компания. Увидев меня, они остановились. Поняли, кто я, сказали, что мой муж лох: "Мы из-за него проиграли, Алексей Швед играть не умеет, он отстой". Я говорю: "Он лучший, мой муж самый лучший, что вы мне это говорите".

    Сейчас читаю в интернете, что я якобы обзывала их нацию. У меня папа татарин, мусульманин, дедушка мулла в мечети, я татарка. У Леши лучший друг чеченец. С нами в компании был чеченец, азербайджанка. Еще мы встретили знакомого чеченца с сыном. И друг еврей. Так что про нацию... Они, наверное, подумали, что я блондинка и так могла сделать», — приводит слова Зиадитдиновой «Спорт-Экспресс».

    В ночь на 2 мая неизвестные избили Шведа у ресторана на Большой Никитской улице в Москве. 34-летний российский спортсмен был доставлен в хирургическое отделение одной из клиник с черепно-мозговой травмой.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Ман Сити» одержит очередную уверенную победу
  • «Манчестер Сити» — «Вест Хэм». Прогноз и ставки
  • 2.24
    •
  • «Урал» попытается удивить ЦСКА
  • «Урал» — ЦСКА. Прогноз и ставки
  • 2.65
    •
  • «Краснодар» остановит «Акрон»
  • «Краснодар» — «Акрон». Прогноз и ставки
  • 2.05
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.88
  • Экспресс дня 3 мая
  • Сегодня в 22:00
    •  2.24
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Вест Хэм
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.65
  • Прогноз на матч Урал — ЦСКА
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Краснодар — Акрон
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Фулхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Милан — Кремонезе
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Атлетико — Кадис
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  3.75
  • Прогноз на матч Брайтон — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.38
  • Прогноз на матч Удинезе — Наполи
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •