Ватутин: Наше поражение — это не вопрос везения или удачи

Президентпрокомментировал поражение команды в седьмом матче 1/2 финала плей-офф Единой лиги с краснодарским(100:103 ОТ).

«В первую очередь хочу поздравить "Локомотив" с историческим выходом в финал, в этой серии они были лучше нас и по праву будут бороться за золото чемпионата Единой лиги ВТБ. Семь игр стали настоящим подарком для болельщиков, увы, с отрицательным результатом для нас. Стоит признать, что наше поражение — это не вопрос везения или удачи, хотя мы были в шаге от победы. "Локо" удалось сделать к плей-офф отличную команду, навязать нам свой агрессивный баскетбол. Огромное спасибо болельщикам, которые до последнего поддерживали нас, благодарю наших близких и семьи.

Понимаю и разделяю эмоции и даже гнев болельщиков, но именно сегодня не время резких решений. Детальный разбор и выводы впереди, каждому из нас сейчас стоит проанализировать случившееся. О будущем лучше думать и говорить со спокойной головой. Сегодня лишь стоит сказать, что в этой серии мы без должного уважения отнеслись к тем шансам, которые у нас были. Потери, нереализованные штрафные, упущенное преимущество в третьем матче, иные неверные решения. Травмы основных игроков, Милутинова и Шведа, сыграли значительную роль, но всё это сейчас будет звучать как оправдание, а я оправданий не ищу. Мы выигрывали вместе и проиграли тоже вместе как команда. У нас непростой период жизни, постараемся справиться и найти эмоции для серии за третье место. Это наша команда, и мы должны быть с ней не только в дни побед. Верьте в ЦСКА!» — приводит слова Ватутина официальный сайт ЦСКА.

Таким образом, «Локомотив» выиграл в серии до четырех побед со счетом 4-3, а ЦСКА впервые в истории Единой лиги не вышел в финал турнира.

В финале турнира краснодарцы сыграют с победителем пары УНИКС (Казань) — «Зенит» (Санкт-Петербург).