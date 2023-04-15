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    • Стали известны все пары плей-офф НБА
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    «Майами» и «Миннесота» стали последними участниками плей-офф НБА

    Баскетбол НБА Майами Хит Миннесота Тимбервулвз Оклахома-Сити Тандер Чикаго Буллз
    В НБА состоялись заключительные матчи турнира плей-ин, по итогам которых стали известны все участники первого раунда плей-офф.

    В НБА определились все пары первого раунда плей-офф
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    В НБА определились все пары первого раунда плей-офф

    «Майами» выиграл на своей площадке у «Чикаго» со счетом 102:91 (29:21, 20:23, 18:24, 35:23).

    В составе «Хит» сразу два игрока набрали 31 очко — Джимми Батлер и Макс Струс.

    У «Чикаго» выделялся Демар Дерозан, в активе которого 26 очков и 9 передач.

    Еще в одном матче «Миннесота» одержала домашнюю победу над «Оклахома-Сити» — 120:95 (24:23, 33:24, 38:31, 25:17).

    Трем игрокам «Тимбервулвз» удалось оформить дабл-дабл — Карлу-Энтони Таунсу (28 очков + 11 подборов), Руди Гоберу (21 очко + 10 подборов) и Энтони Эдвардсу (19 очков + 10 подборов).

    «Майами» сыграет в первом раунде плей-офф с «Милуоки», а «Миннесота» — с «Денвером».

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