Тренер «Зенита»: Показали большую страсть и желание

Ассистент главного тренеравысказался относительно матча против(99:80).

«Это была очень тяжелая серия для нас. Я должен поблагодарить МБА — это очень достойный соперник, с которым не было простых матчей, даже если так казалось по счету.

Сегодня первая половина была похожа на первый матч в Петербурге — и нам пришлось постараться, чтобы добиться успеха. После перерыва хорошо двигали мяч, создавали моменты, показали большую страсть и желание. Именно за счет этого и смогли победить», — приводит слова Зорзано официальный сайт Единой лиги ВТБ.

Таким образом, «Зенит» выиграл серию до трех побед (3-1) и вышел в полуфинал турнира.