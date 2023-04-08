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    Карасев: Мастерство «Зенита» выше, но мы дали достойный бой

    Баскетбол Лига ВТБ Зенит
    Главный тренер МБА Василий Карасев прокомментировал поражение от «Зенита» (80:99) в четвертом матче 1/4 финала Единой лиги ВТБ.

    Василий Карасев
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    Василий Карасев

    «Мы сделали свою работу, нам не в чем себя упрекнуть. Единственная серия, в которой было четыре матча — это наша. Для МБА это огромный успех.

    У нас отличный проект, в котором прогрессируют молодые российские игроки. Конечно, мастерство "Зенита" выше, но мы дали достойный бой. Навязать чемпиону борьбу — дорогого стоит», — приводит слова Карасева официальный сайт Единой лиги ВТБ.

    Таким образом, «Зенит» выиграл серию до трех побед (3-1) и вышел в полуфинал турнира.

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