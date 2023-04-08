Карасев: Мастерство «Зенита» выше, но мы дали достойный бой

Главный тренерпрокомментировал поражение от(80:99) в четвертом матче 1/4 финала Единой лиги ВТБ.

«Мы сделали свою работу, нам не в чем себя упрекнуть. Единственная серия, в которой было четыре матча — это наша. Для МБА это огромный успех.

У нас отличный проект, в котором прогрессируют молодые российские игроки. Конечно, мастерство "Зенита" выше, но мы дали достойный бой. Навязать чемпиону борьбу — дорогого стоит», — приводит слова Карасева официальный сайт Единой лиги ВТБ.

Таким образом, «Зенит» выиграл серию до трех побед (3-1) и вышел в полуфинал турнира.