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    «Милуоки» без Адетокумбо набрал 140 очков матче с «Индианой», «Хьюстон» прервал серию из 20 поражений

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    За океаном завершился очередной игровой день в регулярном чемпионате НБА.

    «Милуоки» продлил серию побед до семи матчей
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    «Милуоки» продлил серию побед до семи матчей

    «Милуоки» выиграл на своей площадке у «Индианы» со счетом (48:26, 35:34, 27:34, 30:19).

    Одним из лучших в составе хозяев был разыгрывающий Дрю Холидэй, оформивший дабл-дабл из 28 очков и 14 подборов. Крис Миддлтон к 25 очкам добавил 8 подборов и 6 передач.

    У «Индианы» самым результативным стал литовский форвард Домантас Сабонис, в активе которого 22 очка, 9 подборов и 6 передач.

    Примечательно, что за «Милуоки» в этом матче не играл лидер команды Яннис Адетокумбо, который не смог выйти на площадку из-за травмы колена.

    Серия побед «Милуоки» достигла семи матчей.

    «Хьюстон» одержал домашнюю победу над «Торонто» — 117:99 (27:28, 38:32, 23:26, 29:13).

    Разыгрывающий хозяев площадки Джон оформил трипл-дабл из 19 очков, 11 подборов и 10 передач.

    «Хьюстон» прервал самую длинную серию поражений в истории клуба. «Рокетс» перед встречей с «Торонто» проиграли 20 матчей кряду.

    Результаты остальных матчей

    «Кливленд» — «Сакраменто» 105:119 (35:36, 24:27, 17:27, 29:29)

    «Миннесота» — «Оклахома-Сити» 103:112 (22:25, 28:32, 26:26, 27:29)

    «Сан-Антонио» — «Шарлотт» 97:100 (21:31, 24:24, 24:19, 28:26)

    «Чикаго» — «Юта» 95:120 (23:29, 19:27, 29:33, 24:31)

    «Мемфис» — «Бостон» 132:126 OT (24:30, 36:35, 34:21, 23:31, 15:9)

    «Лос-Анджелес Клипперс» — «Атланта» 119:110 (30:29, 18:34, 34:27, 37:20)

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