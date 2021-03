«Милуоки» без Адетокумбо набрал 140 очков матче с «Индианой», «Хьюстон» прервал серию из 20 поражений

За океаном завершился очередной игровой день в регулярном чемпионате НБА.

«Милуоки» выиграл на своей площадке у «Индианы» со счетом (48:26, 35:34, 27:34, 30:19).

Одним из лучших в составе хозяев был разыгрывающий Дрю Холидэй, оформивший дабл-дабл из 28 очков и 14 подборов. Крис Миддлтон к 25 очкам добавил 8 подборов и 6 передач.

У «Индианы» самым результативным стал литовский форвард Домантас Сабонис, в активе которого 22 очка, 9 подборов и 6 передач.

Примечательно, что за «Милуоки» в этом матче не играл лидер команды Яннис Адетокумбо, который не смог выйти на площадку из-за травмы колена.

Серия побед «Милуоки» достигла семи матчей.

🦌 @Jrue_Holiday11 posts 28 PTS and a season-high 14 AST in the @Bucks 7th consecutive win! #FearTheDeer pic.twitter.com/8anzNBCLr3