«Нью-Орлеан» уступил «Юте», «Лейкерс» переиграли «Клипперс» в первых матчах после рестарта сезона в НБА

В НБА возобновился регулярный чемпионат, который был приостановлен из-за пандемии коронавируса.

В первом матче после паузы из-за коронавируса встречались «Нью-Орлеанс» и «Юта». Встреча завершилась победой «Джаз» со счетом 106:104 (23:26, 25:34, 31:27, 27:17).

Самым результативным игроком в составе победителей стал разыгрывающий Джордан Кларксон, набравший 23 очка. У «Пеликанс» больше всех набрал Брэндон Ингрэм — 23 очка.

В другом поединке «Лос-Анджелес Лейкерс» обыграли «Лос-Анджелес Клипперс» со счетом 103:101 (35:23, 19:29, 22:25, 27:24).

Самым результативным в составе победителей стал Энтони Дэвис, набравший 34 очка. Леброн Джеймс оформил дабл-дабл из 16 очков и 11 подборов (плюс 7 передач). У проигравших 30 очков заработал Пол Джордж, еще 28 — Кавай Леонард.

В рестарте сезона НБА принимают участие 22 команды: 13 из Западной конференции и 9 — из Восточной. Каждая команда проведет по 8 встреч для определения посева в плей-офф. Стадия плей-офф пройдет в обычном формате. Сезон должен быть закончен не позднее 13 октября. 0