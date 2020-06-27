В НБА признали, что сезон может быть и не доигран

Адам Сильвер
globallookpress.com
Напомним, в пятницу, 26 июня, стало известно, что в НБА ещё 16 тестов на коронавирус дали положительный результат.
«Если в Орландо произойдет значительная вспышка COVID-19, то это может привести к остановке чемпионата.
У нас нет выбора, кроме как научиться жить с вирусом. В данный момент не существует безрисковых вариантов», — приводит слова Сильвера Clutch Points.
Ожидается, что сезон-2019/2020 возобновится 30 июля в Орландо. Все матчи пройдут при пустых трибунах. 0