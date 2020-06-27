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    В НБА признали, что сезон может быть и не доигран

    Баскетбол НБАКоронавирус в спорте
    Комиссионер НБА Адам Сильвер заявил, что сезон-2019/20 может быть снова приостановлен, только если в Орландо будет зарегистрировано больше количество заражений коронавирусом среди игроков.

    Адам Сильвер
    Адам Сильвер

    Напомним, в пятницу, 26 июня, стало известно, что в НБА ещё 16 тестов на коронавирус дали положительный результат.

    «Если в Орландо произойдет значительная вспышка COVID-19, то это может привести к остановке чемпионата.

    У нас нет выбора, кроме как научиться жить с вирусом. В данный момент не существует безрисковых вариантов», — приводит слова Сильвера Clutch Points.

    Ожидается, что сезон-2019/2020 возобновится 30 июля в Орландо. Все матчи пройдут при пустых трибунах. 0

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