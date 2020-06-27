НБА опубликовала расписание матчей рестарта сезона

Пресс-службаопубликовала расписание матчей оставшейся части регулярного чемпионата для каждой из 22 команд, участвующих в рестарте сезона.

Первым матчем после возобновления станет игра между «Ютой» и «Нью-Орлеанс», которая пройдет 30 июля. Также чуть позже в этот день сыграют «Лейкерс» и «Клипперс».

31 июля зрители смогут увидеть противостояния «Бостон» — «Милуоки», «Даллас» — «Хьюстон», «Орландо» — «Бруклин», «Мемфис» — «Портленд», «Финикс» — «Вашингтон», «Сакраменто» — «Сан-Антонио».

Отмечается, что каждый день будут проходить максимум семь встреч. Команды будут играть на трех площадках. Последним игровым днем рестарта станет 14 августа, первый раунд плей-офф запланирован на 17 августа.

Каждая команда проведет по восемь матчей, чтобы определить посев плей-офф. Если девятая команда конференции будет отставать от восьмой меньше чем на четыре победы, то для определения обладателя путевки в плей-офф эти клубы проведут мини-турнир. 0