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    СМИ: НБА может организовать групповой турнир из 20 команд

    Баскетбол НБАКоронавирус в спорте
    Руководство НБА выслало генеральным менеджерам клубов еще один возможный вариант возобновления нынешнего сезона, прерванного из-за коронавируса.

    Лига хочет провести вместо классического первого раунда плей-офф групповой этап, сообщает The Ringer.

    Сообщается, что участие в этом групповом этапе примут 20 лучших команд лиги. Они будут разделены на пять корзин согласно своему рекорду в нынешнем регулярном чемпионате.

    После жеребьевки клубы будут разделены на несколько групп, в которых все команды сыграют друг с другом по два раза.

    Две лучшие команды из каждой группы выйдут в следующий раунд, где розыгрыш продолжится в привычном формате с сериями на выбывание до 4 побед. 0

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