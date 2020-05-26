СМИ: НБА может организовать групповой турнир из 20 команд

Руководство НБА выслало генеральным менеджерам клубов еще один возможный вариант возобновления нынешнего сезона, прерванного из-за коронавируса.

Лига хочет провести вместо классического первого раунда плей-офф групповой этап, сообщает The Ringer.

Сообщается, что участие в этом групповом этапе примут 20 лучших команд лиги. Они будут разделены на пять корзин согласно своему рекорду в нынешнем регулярном чемпионате.

После жеребьевки клубы будут разделены на несколько групп, в которых все команды сыграют друг с другом по два раза.

Две лучшие команды из каждой группы выйдут в следующий раунд, где розыгрыш продолжится в привычном формате с сериями на выбывание до 4 побед. 0