БК «Майами» возобновил тренировки на базе

Игрокивозобновили тренировки в спортивном комплексе команды в индивидуальном формате, сообщает ESPN.

По информации источника, в добровольном порядке участие в тренировке приняли 12 баскетболистов. При этом игроки во время занятия, следуя рекомендациям, соблюдали необходимую дистанцию.

Напомним, НБА была приостановлена 12 марта после выявления коронавируса у центрового «Юты» Руди Гобера, который успешно вылечился от заболевания.

Ранее стало известно, что с 8 мая в городах, где был ослаблен режим самоизоляции, можно будет проводить тренировки с ограничениями. В занятиях смогут принимать участие не более четырех человек, и вне тренировочного процесса они должны будут носить защитные маски. 0