КоронавирусФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Баскетбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Стерлинг обеспокоены безопасностью матчей во время пандемииВремя для рестарта АПЛ безвозвратно истекает
  • 07:49
    • Тейшейра нокаутировал Смита в главном бою UFC Fight Night 171
  • 07:01
    • Отец Хабиба находится в тяжелом состоянии
  • 23:42
    • Глава совета директоров «Динамо» госпитализирован с коронавирусом
  • 19:19
    • Чемпионат Италии возобновится 13 июня
  • 18:18
    • Юран: В РПЛ сложилась безвыходная ситуация, чемпионат стоит завершить
    Все новости спорта

    БК «Майами» возобновил тренировки на базе

    Баскетбол Коронавирус в спорте НБА Майами Хит
    Игроки БК «Майами» возобновили тренировки в спортивном комплексе команды в индивидуальном формате, сообщает ESPN.

    БК «Майами»
    БК «Майами»

    По информации источника, в добровольном порядке участие в тренировке приняли 12 баскетболистов. При этом игроки во время занятия, следуя рекомендациям, соблюдали необходимую дистанцию.

    Напомним, НБА была приостановлена 12 марта после выявления коронавируса у центрового «Юты» Руди Гобера, который успешно вылечился от заболевания.

    Ранее стало известно, что с 8 мая в городах, где был ослаблен режим самоизоляции, можно будет проводить тренировки с ограничениями. В занятиях смогут принимать участие не более четырех человек, и вне тренировочного процесса они должны будут носить защитные маски. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Баскетбольный ЧМ. Борьба за золото и билеты в Токио
  • 31/08/2019 в 20:13
    •
  • Прогноз
  • Кто выиграет Бундеслигу
  • 1.22
  • Послезавтра в 16:30
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Развязка близко. Кто возьмет Серебряную салатницу Бундеслиги
  • Кто выиграет Бундеслигу. Прогноз и ставки
  • 1.22
    •
  • Продолжит ли «Лейпциг» обыгрывать «Фрайбург» на своем поле?
  • «Лейпциг» — «Фрайбург». Прогноз и ставки
  • 1.75
    •
  • Разгромит ли «Б-36 Торсхавн» дома «АБ Аргир»?
  • «Б-36 Торсхавн» — «АБ Аргир». Прогноз и ставки
  • 1.58
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть15 000 рублей новичкам Играть3000 рублей новым игрокам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    Разбомбленный стадион Футбол Футбол во время войны. Спорт способен исцелять и объединять во время кризисаДаже войны не влияли так пагубно на спорт, как коронавирус Вчера в 16:070
  • 08:38
    • Макгрегор выразил поддержку семье Нурмагомедовых
  • 07:34
    • Возобновление АПЛ могут отложить до 19 июня
  • 09:56
    • «Бавария» подписала 17-летнего форварда
    Судьба сезона РПЛ остается в тумане Футбол Надежда на авось. Будет ли доигран чемпионат России?Последние новости о возможном возобновлении сезона РПЛ 2019/20 12/05/2020 в 23:540
  • Экспресс дня

  • «Торпедо-БелАЗ» и «Копетдаг» продолжат побеждать?
  • 1.73
    •
  • 09:42
    • БК «Майами» возобновил тренировки на базе
  • 09:26
    • Вратарь «Милана» может перебраться в ПСЖ
  • 09:09
    • Главврач «Лацио» раскритиковал медицинский протокол Серии А
    Филипе Коутиньо Футбол «Барселона» и «Реал» получат перевес на трансферном рынкеНасколько популярными будут обмены игроками? Вчера в 05:450
  • 08:54
    • «Ювентус» и ПСЖ могут произвести обмен игроками
  • 08:22
    • В «Барселоне» исключили возвращение Неймара
  • 08:05
    • Шевченко: Я хочу однажды вернуться в «Милан» в качестве тренера
    Все новости спорта
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    1.60
  • Прогноз на матч Энергетик — Копетдаг
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.73
  • Экспресс дня 14 мая
  • Сегодня в 17:00
    •  1.60
  • Прогноз на матч Торпедо-БелАЗ — Городея
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  1.22
  • Прогноз на матч Кто выиграет Бундеслигу
  • Футбол
  • Послезавтра в 16:30
    •  1.75
  • Прогноз на матч Лейпциг — Фрайбург
  • Футбол
  • Послезавтра в 16:30
    •  1.58
  • Прогноз на матч Б-36 Торсхавн — АБ Аргир
  • Футбол
  • 17/05/2020 в 17:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •