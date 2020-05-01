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    Ухов: Не верю, что получится доиграть сезон в Евролиге

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    Защитник ЦСКА Иван Ухов не верит, что Евролига сможет возобновить сезон-2019/20.

    Иван Ухов
    Иван Ухов

    Евролига приостановила сезона из-за пандемии коронавируса. Ожидается, что решение о судьбе сезона будет принято до 24 мая.

    «Очень сложная ситуация, потому что в каждой стране своя эпидемиологическая ситуация и карантинные дела. Тяжело подстроиться под все европейские государства.

    Не верю, что получится доиграть, да и, если честно, думаю, что это немного бессмысленно, ведь не пару дней и недель длится перерыв. Уже почти два месяца мы не выходим на паркет.

    Лучше, мне кажется, оставить этот сезон и начинать готовиться к следующему», — сказал Ухов News.ru. 0

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