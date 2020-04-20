Президент ACB: Чемпионат Испании возобновится, если будет гарантировано здоровье участников

Антонио Мартин
eurohoops.net
Чемпионат Испании по баскетболу приостановлен на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса.
«Мы находимся в постоянном контакте с Национальным спортивным советом (CSD), поскольку есть кое-что предельно ясное: турнир возобновится, если будет полностью гарантировано здоровье игроков, тренеров, судей и других участников.
Если это будет невозможно, мы закончим сезон», — передает слова Мартина Eurohoops.
Раннее испанская лига договорилась с клубами о завершении сезона с помощью турнира с участием 12 команд.
АСВ установила 31 мая как последний день для принятия решения по рестарту сезона-2019/20 или же его досрочному завершению. 0