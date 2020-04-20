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    Президент ACB: Чемпионат Испании возобновится, если будет гарантировано здоровье участников

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    Президент ACB Антонио Мартин рассказал, что план возобновления сезона испанской лиги будет реализован только в том случае, если организация получит необходимые гарантии здоровья всех участников турнира.

    Антонио Мартин
    Антонио Мартин

    Чемпионат Испании по баскетболу приостановлен на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса.

    «Мы находимся в постоянном контакте с Национальным спортивным советом (CSD), поскольку есть кое-что предельно ясное: турнир возобновится, если будет полностью гарантировано здоровье игроков, тренеров, судей и других участников.

    Если это будет невозможно, мы закончим сезон», — передает слова Мартина Eurohoops.

    Раннее испанская лига договорилась с клубами о завершении сезона с помощью турнира с участием 12 команд.

    АСВ установила 31 мая как последний день для принятия решения по рестарту сезона-2019/20 или же его досрочному завершению. 0

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