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    «Клипперс» на выезде обыграли «Даллас»

    Баскетбол НБА Даллас Маверикс Лос-Анджелес Клипперс
    В единственном матче игрового дня регулярного чемпионата НБА «Даллас» на своем паркете уступил «Лос-Анджелес Клипперс» — 107:110 (24:24, 25:36, 29:22, 29:28).

    Кавай Леонард
    Кавай Леонард

    Самый значительный вклад в победу «Клипперс» внес форвард Кавай Леонард. На его счету 36 очков, 11 подборов и 2 передачи.

    Больше всех очков в составе «Маверикс» набрал, оформивший дабл-дабл, словенский разыгрывающий Лука Дончич — 36. До трипл-дабла ему не хватило одной передачи. На его счету 10 подборов и 9 передач.

    «Лос-Анджелес Клипперс» (30-13) занимает второе место в Западной конференции, а «Даллас» (27-15) — пятое.

    В следующем матче «Лос-Анджелес Клипперс» на выезде сыграет с «Атлантой», а «Даллас» с «Портлендом». 0

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