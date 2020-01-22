«Клипперс» на выезде обыграли «Даллас»

В единственном матче игрового дня регулярного чемпионата НБАна своем паркете уступил— 107:110 (24:24, 25:36, 29:22, 29:28).

Самый значительный вклад в победу «Клипперс» внес форвард Кавай Леонард. На его счету 36 очков, 11 подборов и 2 передачи.

Больше всех очков в составе «Маверикс» набрал, оформивший дабл-дабл, словенский разыгрывающий Лука Дончич — 36. До трипл-дабла ему не хватило одной передачи. На его счету 10 подборов и 9 передач.

«Лос-Анджелес Клипперс» (30-13) занимает второе место в Западной конференции, а «Даллас» (27-15) — пятое.

В следующем матче «Лос-Анджелес Клипперс» на выезде сыграет с «Атлантой», а «Даллас» с «Портлендом». 0