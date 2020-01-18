Дабл-дабл Уильямса помог «Локо» переиграть «Цмоки»

Краснодарскийв домашнем матче регулярного чемпионата Единой лиги переиграл— 78:70 (16:17, 20:21, 20:10, 22:22).

Самым результативным игроком встречи стал центровой «Локо» Алан Уильямс, оформивший дабл-дабл (25 очков + 16 подборов).

За гостей 20 очков в свой актив записал Доминез Барнетт.

В другой игре пермская «Парма» разгромила на своей площадке «Нижний Новгород» — 106:71 (29:24, 31:28, 27:9, 19:10).

В составе победителей 17 очков на счету Артема Забелина, по 14 очков набрали Адас Юскевичус и Максим Григорьев.

«Локо» идет на третьем месте в таблице Единой лиги, «Цмоки-Минск» — на последнем, «Парма» — на 11-м, «Нижний Новгород» — на 10-м. 0