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    «Милуоки» победил «Миннесоту», «Вашингтон» уступил «Орландо»

    Баскетбол НБА Орландо Мэджик Вашингтон Уизардс Нью-Йорк Никс Портленд Трэйл Блэйзерс Милуоки Бакс Миннесота Тимбервулвз
    В матче регулярного чемпионата НБА «Орландо» в гостях победил «Вашингтон» со счетом 122:101 (31:29, 31:29, 32:25, 28:18).

    Яннис Адетокунбо
    Яннис Адетокунбо

    Самым результативным игроком матча с 27 очками стал защитник «Уизардс» Брэдли Бил.

    В составе «Мэджик» больше всех набрал Ди Джей Огастин — 25 очков. На счету Николы Вучевича дабл-дабл из 20 очков и 12 подборов.

    В турнирной таблице Восточной конференции «Вашингтон» (10-23) занимает 12-е место. «Орландо» (15-19) — восьмое место.

    В другом матче дня «Нью-Йорк» разгромил «Портленд» со счетом 117:93 (25:27, 26:21, 32:29, 34:16).

    Лучшей результативностью отметился форвард «Портленда» Кармело Энтони, набравший 26 очков и совершивший 7 подборов. В составе «Никс» — центровой Митчелл Робинсон (22 очка и 8 подборов).

    Дабл-дабл на счету форварда «Нью-Йорка» Джулиус Рэндл. В его коллекции 22 очка, 13 подборов и 3 передачи.

    «Нью-Йорк» (10-24) занимает 14-е место в Восточной конференции. «Портленд» (14-21) — девятое место на Западе.

    Еще в одном поединке «Милуоки» победил «Миннесоту» со счетом 106:104 (25:27, 26:21, 32:29, 34:16).

    Самым результативным игроком матча стал лидер «Бакс» Яннис Адетокунбо, оформивший дабл-дабл из 32 очков и 17 подборов.

    У «Тимбервулвз» лучшим стал разыгрывающий Шабазз Напьер. На счету 28-летнего американца 22 очка.

    «Милуоки» (31-5) является лидером Восточной конференции, а «Миннесота» (12-21) занимает 12-е место на Западе. 0

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