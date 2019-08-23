Баскетболисты сборной России отправились в Китай

Баскетболисты сборной России вылетели в Китай, где с 31 августа по 15 сентября пройдет Кубок мира-2019, сообщает официальный сайт РФБ.

На борт утреннего рейса поднялись 14 баскетболистов: защитники Евгений Бабурин («Нижний Новгород», Нижний Новгород), Михаил Кулагин (ЦСКА, Москва), Григорий Мотовилов («Спартак-Приморье», Владивосток), Александр Платунов («ПАРМА», Пермь), Андрей Сопин (МБА, Москва), Виталий Фридзон («Локомотив-Кубань», Краснодар), форварды Семен Антонов, Андрей Воронцевич, Никита Курбанов (все — ЦСКА), Евгений Валиев, Сергей Карасев (оба — «Химки», Московская область), Андрей Зубков («Зенит», Санкт-Петербург), центровые Артем Забелин («ПАРМА»), Владимир Ивлев («Локомотив-Кубань»).

Россияне прибудут в Шанхай поздно вечером. Оттуда сборная отправится в соседний Нинбо, где сыграет на международном турнире со сборными Аргентины и Испании (26 и 28 августа соответственно, начало — в 14:30 по московскому времени). После этого тренерский штаб назовет окончательную заявку на Кубок мира из 12 человек, а двое «лишних» баскетболистов вернутся домой.

Игры первого группового турнира пройдут в Ухане: 31 августа — с Нигерией, 2 сентября — с Кореей, 4 сентября — с Аргентиной. Команды, занявшие в группах первое и второе места, гарантируют себе попадание как минимум в олимпийский отбор и продолжат борьбу за медали во втором групповом турнире. 0