Центровой сборной России пропустит Кубок мира-2019

Центровой сборной России и ЦСКАпропустит Кубок мира-2019, сообщает официальный сайт РФБ.

У 25-летнего баскетболиста выявлены проблемы со стопой, из-за которых он сейчас не может принимать участие в тренировках и играх.

Таким образом, количество кандидатов на попадание в итоговую заявку на Кубок мира сократилось до 15 игроков. Это защитники Евгений Бабурин, Виталий Фридзон (клуб в сезоне-2018/19 — «Локомотив-Кубань», Краснодар), Михаил Кулагин (ЦСКА, Москва), Григорий Мотовилов («Спартак-Приморье», Владивосток), Александр Платунов («ПАРМА», Пермь), Андрей Сопин (МБА, Москва / ТЕМП-СУМЗ-УГМК, Ревда), форварды Семен Антонов, Андрей Воронцевич, Никита Курбанов (все — ЦСКА), Никита Балашов («Невежис», Литва), Андрей Зубков («Химки», Московская область), Сергей Карасев («Зенит», Санкт-Петербург), центровые Евгений Валиев («Зенит»), Артем Забелин («Автодор», Саратов), Владимир Ивлев («Локомотив-Кубань»).

22 августа тренерский штаб назовет баскетболистов, которые отправятся в Китай для участия в товарищеском турнире в Нинбо (26 августа россияне сыграют с Аргентиной, 28 августа — с Испанией). 0