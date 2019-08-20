Еремин: Не хотелось бы оказаться на месте Базаревича

Экс-главный тренер сборной России по баскетболузаявил, что не хотел бы оказаться на месте, который занимает этот пост на данный момент.

Сборная России 31 августа стартует на Кубке мира, который пройдет в Китае.

Ранее стало известно, что турнир из-за травм пропустят защитники Алексей Швед, Дмитрий Хвостов, Дмитрий Кулагин и Иван Ухов, а также центровые Тимофей Мозгов и Артем Клименко.

«Сложная ситуация у сборной России: слишком много травмированных, явно не хватает опытных игроков. Тренерскому штабу нужно искать какие-то хитрые ходы.

Понятно, что Сергею Базаревичу не позавидуешь. Честно говоря, не хотел бы оказаться на его месте, тяжеловато ему сейчас.

Зато не приходится раздумывать, кого выпускать. Есть опытные, основные ребята, и это проще в плане ведения игры.

Есть игроки из ЦСКА, которые могут решать, есть Сергей Карасев. Самая явная существенная проблема — с первым номером. Посмотрим, как Базаревич прикроет эту позицию.

Александр Платунов мне понравился своей психологической устойчивостью. Григорий Мотовилов очень моторный игрок, который может здорово отзащищаться и потянуть команду за собой.

Андрей Сопин — более классический разыгрывающий. Выбор за Базаревичем, тут уже, какую картинку видит главный тренер», — приводит слова тренера «Р-Спорт».

Сборная России на групповом этапе сыграет с командами Аргентины, Нигерии и Южной Кореи.

«Понятно, что с Аргентиной сложно придется, но другие соперники, думаю, по зубам нашей команде. И дальше сетка неплохая в случае прохода, шансы должны быть.

Надо показать свою игру, и, конечно, чтобы удача сопутствовала», — отметил Еремин. 0