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    Еремин: Не хотелось бы оказаться на месте Базаревича

    Сборная России
    Экс-главный тренер сборной России по баскетболу Станислав Еремин заявил, что не хотел бы оказаться на месте Сергея Базаревича, который занимает этот пост на данный момент.

    Сергей Базаревич
    Сергей Базаревич

    Сборная России 31 августа стартует на Кубке мира, который пройдет в Китае.

    Ранее стало известно, что турнир из-за травм пропустят защитники Алексей Швед, Дмитрий Хвостов, Дмитрий Кулагин и Иван Ухов, а также центровые Тимофей Мозгов и Артем Клименко.

    «Сложная ситуация у сборной России: слишком много травмированных, явно не хватает опытных игроков. Тренерскому штабу нужно искать какие-то хитрые ходы.

    Понятно, что Сергею Базаревичу не позавидуешь. Честно говоря, не хотел бы оказаться на его месте, тяжеловато ему сейчас.

    Зато не приходится раздумывать, кого выпускать. Есть опытные, основные ребята, и это проще в плане ведения игры.

    Есть игроки из ЦСКА, которые могут решать, есть Сергей Карасев. Самая явная существенная проблема — с первым номером. Посмотрим, как Базаревич прикроет эту позицию.

    Александр Платунов мне понравился своей психологической устойчивостью. Григорий Мотовилов очень моторный игрок, который может здорово отзащищаться и потянуть команду за собой.

    Андрей Сопин — более классический разыгрывающий. Выбор за Базаревичем, тут уже, какую картинку видит главный тренер», — приводит слова тренера «Р-Спорт».

    Сборная России на групповом этапе сыграет с командами Аргентины, Нигерии и Южной Кореи.

    «Понятно, что с Аргентиной сложно придется, но другие соперники, думаю, по зубам нашей команде. И дальше сетка неплохая в случае прохода, шансы должны быть.

    Надо показать свою игру, и, конечно, чтобы удача сопутствовала», — отметил Еремин. 0

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