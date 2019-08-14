«Химки» усилили состав форвардом «Голден Стэйт»

«Химки» на своем официальном сайте объявили о заключении контракта с экс-форвардом «Голден Стэйт Уорриорз»

Соглашение подмосковного клуба с 32-летним баскетболистом рассчитано на два года.

Швед возвращается в Европу после девяти сезонов в НБА. В сезоне 2018/19 он провел 73 матча в составе «Голден Стэйт», набирая 6,3 очка, 3,9 подбора и 1,3 передачи в среднем за игру.

«Рад, что у меня будет отличная возможность сыграть в одной из лучших команд Европы. Жду с нетерпением момента, когда смогу биться против топовых европейских соперников. Я провел десять лет в США и сейчас возвращаюсь в Европу, а Евролига всегда была турниром, в котором я хотел сыграть.

О "Химках", игроках и тренерах я знаю многое. В команде собраны топовые российские и иностранные игроки, с которыми мне будет интересно поработать. Я играл против сборной России на чемпионате Европы и знаю, что такое европейский баскетбол, поэтому не думаю, что у меня возникнут какие-то проблемы с адаптацией. Постараюсь проявить свои лучшие качества в России и Европе, буду играть для болельщиков "Химок".

Здорово, что теперь в нашей команде будет два шведа. Мне всегда нравилось, как играет Алексей Швед, мы уже успели пошутить на эту тему. Он очень талантливый игрок, буду рад стать его одноклубником. Также я буду рад изучить Россию и Москву, где я раньше никогда не был», — сказал Жеребко. 0