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    Мозгов не поможет сборной России на чемпионате мира

    Сборная России
    Центровой «Химок» Тимофей Мозгов не примет участия в подготовке к чемпионату мира-2019 и не сыграет за сборную России в этом году.

    Тимофей Мозгов
    Тимофей Мозгов

    Травма колена, из-за которой баскетболист пропустил весь предыдущий сезон в НБА, не позволит ему попасть в состав на главный турнир года в Китае.

    «Мое восстановление в целом идет хорошо. Есть ощутимый прогресс. Я уже приступил к беговым упражнениям и броскам.

    Однако, к сожалению, еще не получил от врачей разрешение начать баскетбольную работу в полном контакте. Надеюсь, скоро это случится, и я порадую болельщиков своей игрой.

    Желаю удачи сборной России. Очень жаль, что не смогу ей помочь на этом чемпионате. Но, как говорил неоднократно, если буду здоров, всегда готов откликнуться на приглашение тренерского штаба», — цитирует Мозгова официальный сайт РФБ.

    ​Чемпионат мира пройдет в Китае с 31 августа по 15 сентября. Сборная России сыграет в одной группе с командами Аргентины, Нигерии и Кореи. 0

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