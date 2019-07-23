Лиллард отказался от участия в чемпионате мира

Дэмьен Лиллард
globallookpress.com
Сборная США лишилась ещё одного звёздного игрока — ранее о решении не принимать участия в мировом форуме объявили Энтони Дэвис, Джеймс Харден, Брэдли Бил, Эрик Гордон.
Дэмьен Лиллард в минувшем регулярном чемпионате НБА принял участие в 80 матчах, в среднем набирая 25,8 очка, собирая 4,6 подбора и совершая 6,9 передачи.
Чемпионат мира пройдёт с 31 августа по 15 сентября в Китае. Сборная США на стадии группового этапа сыграет с командами Турции, Чехии и Японии. 0