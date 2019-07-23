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    Лиллард отказался от участия в чемпионате мира

    Портленд Трэйл Блэйзерс НБА
    Разыгрывающий защитник «Портленд Трэйл Блэйзерс» Дэмьен Лиллард принял решение отказаться от участия в чемпионате мира 2019 года, сообщает в твиттере обозреватель Крис Хайнс.

    Дэмьен Лиллард
    Дэмьен Лиллард

    Сборная США лишилась ещё одного звёздного игрока — ранее о решении не принимать участия в мировом форуме объявили Энтони Дэвис, Джеймс Харден, Брэдли Бил, Эрик Гордон.

    Дэмьен Лиллард в минувшем регулярном чемпионате НБА принял участие в 80 матчах, в среднем набирая 25,8 очка, собирая 4,6 подбора и совершая 6,9 передачи.

    Чемпионат мира пройдёт с 31 августа по 15 сентября в Китае. Сборная США на стадии группового этапа сыграет с командами Турции, Чехии и Японии. 0

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