«Торонто» разгромил «Бостон», «Орландо» уступил «Нью-Йорку»

уверенно обыгралв матче регулярного чемпионата НБА — 118:95 (30:32, 36:13, 29:23, 23:27).

Самым результативным игроком в составе победителей стал Паскаль Сиакам — 25 очков. Кавай Леонард заработал 21 очко. У проигравших 17 очков набрал Маркус Моррис.

«Торонто» (45-17) одержал восьмую победу в девяти матчах и закрепился на втором месте в турнирной таблице Восточной конференции. У «Бостона» (37-24) три поражения кряду, «Селтикс» — пятые.

В другом матче игрового дня «Орландо» проиграл «Нью-Йорку» — 103:108 (34:20, 27:36, 29:22, 13:30).

Центровой «Мэджик» Тимофей Мозгов не играл. У проигравших по 26 очков набрали Никола Вучевич и Аарон Гордон, у победителей 19 очков заработал Эммануэль Мудиай.

«Никс» (13-48) одержали три победы в четырех матчах после 18 поражений кряду. У «Орландо» (28-34) два проигрыша в трёх встречах.

Еще в одной встрече «Денвер» на домашнем паркете обыграл «Оклахому» со счетом 121:112 (29:26, 35:25, 27:27, 30:34). 0