Базаревич: Все игроки сборной России приложили руку к победе над болгарами

Главный тренер сборной Россиипрокомментировал победу над командой Болгарии (104:60) в матче отборочного турнира Кубка мира-2019.

Все игроки сборной России отметились в этой встрече набранными очками. Россияне могут досрочно квалифицироваться на Кубок мира в четверг в случае победы французов над финнами.

«Очень рады этой выездной победе. Понятно, что соперника сильно ослабило отсутствие нескольких игроков, но и мы ждем усиления из ЦСКА.

Рад отношению к этому матчу, показанному игроками. Сегодня все 12 игроков внесли свой вклад, приложили руку к этой победе.

Отдельно отмечу Ивана Стребкова и Артема Забелина, сыгравших первый матч за сборную России и сыгравших здорово. Все сыграли здорово, и вы видите результат», — цитирует Базаревича «Р-Спорт». 0