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    Базаревич: Все игроки сборной России приложили руку к победе над болгарами

    Сборная России
    Главный тренер сборной России Сергей Базаревич прокомментировал победу над командой Болгарии (104:60) в матче отборочного турнира Кубка мира-2019.

    Сергей Базаревич
    Сергей Базаревич
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    Все игроки сборной России отметились в этой встрече набранными очками. Россияне могут досрочно квалифицироваться на Кубок мира в четверг в случае победы французов над финнами.

    «Очень рады этой выездной победе. Понятно, что соперника сильно ослабило отсутствие нескольких игроков, но и мы ждем усиления из ЦСКА.

    Рад отношению к этому матчу, показанному игроками. Сегодня все 12 игроков внесли свой вклад, приложили руку к этой победе.

    Отдельно отмечу Ивана Стребкова и Артема Забелина, сыгравших первый матч за сборную России и сыгравших здорово. Все сыграли здорово, и вы видите результат», — цитирует Базаревича «Р-Спорт». 0

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