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    «Клипперс» прервал серию из пяти поражений, обыграв «Сан-Антонио»

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    «Сан-Антонио» потерпел домашнее поражение от «Клипперс» — 95:103 (26:38, 27:22, 20:20, 22:23).

    Тобиас Харрис
    Тобиас Харрис
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    Самым результативным игроком в составе победителей стал Тобиас Харрис — у него 27 очков, а также 9 подборов и 9 передач. Патрик Беверли оформил дабл-дабл из 18 очков и 12 подборов. У «Сан-Антонио» 30 очков и 14 подборов заработал Ламаркус Олдридж.

    «Клипперс» (25-21) прервали серию из пяти поражений и закрепились на восьмом месте в турнирной таблице Западной конференции. «Сперс» (27-21) уступили впервые за три матча и занимает шестую позицию.

    Другие результаты:

    «Индиана» — «Шарлотт» 120:95 (34:26, 22:15, 27:30, 37:24)
    «Миннесота» — «Финикс» 116:114 (29:31, 35:36, 27:29, 25:18) 0

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