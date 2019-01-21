«Клипперс» прервал серию из пяти поражений, обыграв «Сан-Антонио»

Тобиас Харрис
nba.com
Самым результативным игроком в составе победителей стал Тобиас Харрис — у него 27 очков, а также 9 подборов и 9 передач. Патрик Беверли оформил дабл-дабл из 18 очков и 12 подборов. У «Сан-Антонио» 30 очков и 14 подборов заработал Ламаркус Олдридж.
«Клипперс» (25-21) прервали серию из пяти поражений и закрепились на восьмом месте в турнирной таблице Западной конференции. «Сперс» (27-21) уступили впервые за три матча и занимает шестую позицию.
Другие результаты:
«Индиана» — «Шарлотт» 120:95 (34:26, 22:15, 27:30, 37:24)
«Миннесота» — «Финикс» 116:114 (29:31, 35:36, 27:29, 25:18) 0